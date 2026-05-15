Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απαντά στις επικρίσεις μετά την ανάρτηση για τη Στέλλα Σάββα: «Άλλο η ελευθερία έκφρασης , άλλο η κριτική»

Τη θέση ότι η παρέμβασή της αφορούσε κριτική προς τον τρόπο διεξαγωγής τηλεοπτικής εκπομπής και όχι αμφισβήτηση του δικαιώματος των δημοσιογράφων στην ελευθερία έκφρασης, διατυπώνει η υποψήφια βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή της για τη δημοσιογράφο του Omega, Στέλλα Σάββα.
Σε νέα ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρει ότι αυτό που άσκησε ήταν κριτική σε εκπομπή την οποία, όπως σημειώνει, αντιλήφθηκε ως μεροληπτική και όχι δίκαιη.
«Έκανα κριτική σε εκπομπή που ήταν κατά την αντίληψή μου μεροληπτική και όχι δίκαιη. Ο καθένας μπορεί να την παρακολουθήσει και να κρίνει αν η κριτική μου ήταν βάσιμη ή όχι», αναφέρει.
Όπως υποστηρίζει, η αμεροληψία αποτελεί εύλογη απαίτηση, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, όπου, όπως σημειώνει, η ίση αντιμετώπιση και η αντικειμενικότητα αποτελούν βασικές αρχές.
Έχω το δικαίωμα κριτικής απέναντι στην μεροληψία.— Irene Charalambides (@Xaralambidou) May 15, 2026
Αυτούσια η ανάρτηση της κας Χαραλαμπίδου:
Έχω το δικαίωμα κριτικής απέναντι στην μεροληψία. Έκανα κριτική σε εκπομπή που ήταν κατά την αντίληψη μου μεροληπτική και όχι δίκαιη. Ο καθένας μπορεί να την παρακολουθήσει και να κρίνει αν η κριτική μου ήταν βάσιμη η όχι. Η αμεροληψία είναι μια δίκαιη απαίτηση. Ειδικά αυτές τις μέρες που είμαστε σε προεκλογική περίοδο και τέτοιες περίοδοι ρυθμίζονται για ίση αντιμετώπιση και αμεροληψία. Το δικαίωμα στην κριτική, αν υπάρχει η άποψη ότι γίνεται καταστρατήγηση της αμεροληψίας και μονομέρεια στη διαχείριση, δε μπορεί να ανασταλεί. Δεν είναι οι δημοσιογράφοι υπεράνω κριτικής, όπως βεβαίως δεν είναι και οι πολιτικοί. Να υπενθυμίσω ότι προσωπικά η ίδια υπερασπίστηκα το δικαίωμα των δημοσιογράφων στην ελευθερία έκφρασης, τερματίζοντας προσπάθειες της κυβέρνησης για σχετικό νομοσχέδιο με γνωμάτευση που εξασφάλισα από το γραφείο δημοκρατικών θεσμών του ΟΑΣΕ. Επαναλαμβάνω, κανένας από εμάς που εκτιθέμεθα στη δημόσια σφαίρα, πολιτικοί και δημοσιογράφοι, δεν είναι υπεράνω κριτικής. Άλλο όμως η ελευθερία έκφρασης , άλλο η κριτική.