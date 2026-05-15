Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου απαντά στις επικρίσεις μετά την ανάρτηση για τη Στέλλα Σάββα: «Άλλο η ελευθερία έκφρασης , άλλο η κριτική»

Τη θέση ότι η παρέμβασή της αφορούσε κριτική προς τον τρόπο διεξαγωγής τηλεοπτικής εκπομπής και όχι αμφισβήτηση του δικαιώματος των δημοσιογράφων στην ελευθερία έκφρασης, διατυπώνει η υποψήφια βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή της για τη δημοσιογράφο του Omega, Στέλλα Σάββα.

Σε νέα ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρει ότι αυτό που άσκησε ήταν κριτική σε εκπομπή την οποία, όπως σημειώνει, αντιλήφθηκε ως μεροληπτική και όχι δίκαιη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

«Έκανα κριτική σε εκπομπή που ήταν κατά την αντίληψή μου μεροληπτική και όχι δίκαιη. Ο καθένας μπορεί να την παρακολουθήσει και να κρίνει αν η κριτική μου ήταν βάσιμη ή όχι», αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει, η αμεροληψία αποτελεί εύλογη απαίτηση, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο, όπου, όπως σημειώνει, η ίση αντιμετώπιση και η αντικειμενικότητα αποτελούν βασικές αρχές.

Έχω το δικαίωμα κριτικής απέναντι στην μεροληψία.



Έκανα κριτική σε εκπομπή που ήταν κατά την αντίληψη μου μεροληπτική και όχι δίκαιη.

Ο καθένας μπορεί να την παρακολουθήσει και να κρίνει αν η κριτική μου ήταν βάσιμη η όχι.

Η αμεροληψία είναι μια δίκαιη απαίτηση. Ειδικά αυτές… — Irene Charalambides (@Xaralambidou) May 15, 2026

Αυτούσια η ανάρτηση της κας Χαραλαμπίδου: