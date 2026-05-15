Στα €197,7 εκατ. οι 50 ακριβότερες πωλήσεις ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η Ask Wire, εταιρεία που βασίζεται στην τεχνολογία για να παρακολουθεί συναλλαγές, ζητούμενες τιμές και την κατασκευαστική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων, επεξεργάστηκε και δημοσιεύει τα στοιχεία για τις 50 ακριβότερες πράξεις πώλησης ακινήτων που ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς και την κατανομή τους ανά επαρχία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι 50 μεγαλύτερες πράξεις την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 ήταν συνολικής αξίας €197,7 εκατ. Όσον αφορά τις 10 ακριβότερες πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο, ήταν συνολικής αξίας €83,9 εκατ. και η ακριβότερη πώληση αφορούσε χωράφια με κτίριο στη Μονή της επαρχίας Λεμεσού με τιμή €19,7 εκατ.

Στον κατάλογο των 10 ακριβότερων ακινήτων η επαρχία Πάφου μετρά πέντε συναλλαγές. Η επαρχία Λεμεσού ακολουθεί με τέσσερεις συναλλαγές και η επαρχία Λάρνακας με μία.

Η ανάλυση δείχνει αυξημένη συγκέντρωση συναλλαγών ακινήτων υψηλής αξίας στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Ειδικότερα, η Λεμεσός κατέγραψε την υψηλότερη συμμετοχή με 29 από τις 50 ακριβότερες πωλήσεις Παγκύπρια, οι οποίες έφθασαν σε συνολική αξίας τα €107,2 εκατ. Ακολούθησε η Πάφος με 17 συναλλαγές αξίας €71,8 εκατ. Η Πάφος παρουσιάζει αξιοσημείωτη πολυμορφία, καθώς, πέρα από τη γη, εμφανίζεται στην κορυφαία δεκάδα Παγκύπρια και με τις ακριβότερες πωλήσεις οικιστικών μονάδων (έπαυλη στην Πέγεια αξίας €6,3 εκατ. και κατοικία στον Άγιο Θεόδωρο Πάφου αξίας €5,8 εκατ.).

Στις υπόλοιπες επαρχίες, η Λάρνακα εμφανίζεται στις 50 ακριβότερες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2026 με μία συναλλαγή αξίας €9 εκατ., η Λευκωσία με δύο συναλλαγές συνολικής αξίας €7,5 εκατ. και η ελεύθερη Αμμόχωστος με μία πώληση αξίας €2,2 εκατ.

Ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ask Wire, σχολιάζοντας τα πιο πάνω δεδομένα δήλωσε ότι:

«Ένα σημαντικό εύρημα που προκύπτει από την ανάλυσή μας είναι η δυναμική της αγοράς γης. Όταν έξι από τις 10 ακριβότερες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου αφορούν χωράφια και οικόπεδα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά προετοιμάζει ή προεξοφλεί νέο κύκλο αναπτύξεων.

Επιπλέον, η ακριβότερη πώληση σε κάθε επαρχία της ελεύθερης Κύπρου αφορούσε χωράφι ή οικόπεδο: στη Λεμεσό χωράφι αξίας €19,7 εκατ., στην Πάφο χωράφι αξίας €9,5 εκατ., στη Λευκωσία οικόπεδο αξίας €5,5 εκατ., στη Λάρνακα οικόπεδο αξίας €9 εκατ. και στην ελεύθερη Αμμόχωστο χωράφι αξίας €2,2 εκατ. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου προσφέρουν ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για την αγορά ακινήτων υψηλής αξίας στην Κύπρο, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η παρακολούθηση των συναλλαγών κατά τη διάρκεια του έτους θα βοηθήσει να αξιολογηθεί αν και σε ποιο βαθμό οι εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν τη ζήτηση, τη ρευστότητα και τις επενδυτικές αποφάσεις».

