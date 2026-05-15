Στους κορυφαίους επιστήμονες Πληροφορικής παγκοσμίως για το 2026 ο Καθηγητής Α Χατζηχριστοφή του Νεάπολις

Στους κορυφαίους επιστήμονες Πληροφορικής παγκοσμίως για το 2026 έχει συμπεριληφθεί ο Καθηγητής Α Χατζηχριστοφή του Πανεπιστημίου Νέαπολις σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος ο Καθηγητής Σάββας Α. Χατζηχριστοφή, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης και Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, έχει συμπεριληφθεί στη διεθνή κατάταξη Research.com Best Computer Science Scientists 2026 στον τομέα της Πληροφορικής.

Ο Καθηγητής Χατζηχριστοφής, προστίθεται στην ανακοίνωση, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιστημόνων πληροφορικής διεθνώς και αποτελεί έναν από τους δέκα ακαδημαϊκούς από πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντική διεθνή απήχηση του ερευνητικού του έργου.

Η κατάταξη της Research.com βασίζεται στον δείκτη D-index, ο οποίος αξιολογεί την επιστημονική επιρροή και την ποιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω των δημοσιεύσεων και των επιστημονικών αναφορών στον τομέα εξειδίκευσης κάθε ερευνητή.

Η σημαντική αυτή διάκριση αντανακλά τη συστηματική ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, με έμφαση στις διεθνείς συνεργασίες, την παρουσία σε κορυφαία επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά, καθώς και τη στρατηγική επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Καθηγητή Σάββα Α. Χατζηχριστοφή για τη σημαντική αυτή διεθνή αναγνώριση, η οποία ενισχύει περαιτέρω την ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία του Πανεπιστημίου σε παγκόσμιο επίπεδο.