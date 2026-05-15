Άναψε φωτιές η επίθεση της Χαραλαμπίδου στη Στέλλα Σάββα: Σηκώνει το γάντι η Ένωση Συντακτών - «Όχι στη στοχοποίηση δημοσιογράφων»

Την έντονη ανησυχία της για το κλίμα απαξίωσης, ύβρεων και χλευασμού σε βάρος των δημοσιογράφων εκφράζει η Ένωση Συντακτών Κύπρου, με αφορμή το χθεσινό περιστατικό λεκτικής επίθεσης κατά της δημοσιογράφου του Omega, Στέλλας Σάββα, από την υποψήφια βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με αφορμή τη φιλοξενία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην εκπομπή της.

«Η ανακοίνωση της ΕΣΚ στις 27 Απριλίου για τις απαξιωτικές, υβριστικές τοποθετήσεις σε βάρος δημοσιογράφων αποδεικνύεται άκρως επίκαιρη. Ναι μεν οι δημοσιογράφοι δεν βρίσκονται στο απυρόβλητο, αλλά δεν γίνεται να μετατρέπονται σε σάκο του μποξ», έγραψε ο πρόεδρος της Οργάνωσης, Γιώργος Φράγκος.

Τι ανέφερε η ανακοίνωση της 27ης Απριλίου:

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ τον Απρίλιο του 2026 την οποία χαρακτηρίζει άκρως επίκαιρη ο πρόεδρος της Γιώργος Φράγκος, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί το φαινόμενο των απαξιωτικών, υβριστικών και χλευαστικών τοποθετήσεων σε βάρος των δημοσιογράφων συλλήβδην, ιδιαίτερα υπό το βάρος της τρέχουσας επικαιρότητας, κάνοντας λόγο για έναν «ισοπεδωτικό συρφετό» που παράγεται και αναπαράγεται διαρκώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανώνυμους και επώνυμους λογαριασμούς.

Η ΕΣΚ υπογράμμιζε τότε, ότι η δημοσιογραφική κοινότητα επιτελεί λειτούργημα ουσιαστικό για τη δημοκρατία και τη δημόσια ενημέρωση και σημειώνει ότι δεν μπορεί να ακυρώνεται ή να αμαυρώνεται με τόση ευκολία και ανευθυνότητα.

Παράλληλα, τόνιζε πως οι δημοσιογράφοι, όπως κάθε επαγγελματική ομάδα, έχουν δικαίωμα στην άποψη και στην ελεύθερη έκφρασή της, απορρίπτοντας τους γενικευμένους χαρακτηρισμούς όπως «πληρωμένοι», «παπαγαλάκια», «φερέφωνα» ή «εντεταλμένοι», που, όπως σημειώνει, εκτοξεύονται κάθε φορά που κάποιος διαφωνεί με δημοσιογραφικές τοποθετήσεις ή επιλογές.

«Οι πρώτοι που λόγω της φύσης της δουλειάς τους προασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης είναι οι δημοσιογράφοι. Και δεν θα την απεμπολήσουν για τους εαυτούς τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚ κάλεσε και τότε τους λειτουργούς των ΜΜΕ να αντισταθούν στη λοιδορία, στους προπηλακισμούς και στις επιθέσεις κατά του επαγγελματικού κλάδου, τονίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα δημοκρατίας, αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η ισοπεδωτική απαξίωση απέναντι στο σύνολο των δημοσιογράφων δεν πλήττει μόνο τον ίδιο τον κλάδο, αλλά και την κοινωνία συνολικά, στερώντας από τους πολίτες το δικαίωμα σε σωστή, ολοκληρωμένη και επαγγελματική ενημέρωση.