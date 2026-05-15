Politico: Αιφνιδιαστική απόφαση των ΗΠΑ ακύρωσης της ανάπτυξης 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία

Η απόφαση της τελευταίας στιγμής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, να ακυρώσει την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, εξέπληξε το προσωπικό του Πενταγώνου και τους Ευρωπαίους συμμάχους, το τελευταίο παράδειγμα μιας ξαφνικής κίνησης σχετικά με τα αμερικανικά στρατεύματα, αναφέρει το Politico.com.

Δεν ήταν σαφές γιατί ακριβώς ο Χέγκσεθ εξέδωσε την εντολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους άμυνας που γνωρίζουν το θέμα. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει θυμό και απογοήτευση προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για την αποτυχία τους να βοηθήσουν στον πόλεμο με το Ιράν, αν και ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την Πολωνία «πρότυπο σύμμαχο» για τις υψηλές αμυντικές της δαπάνες.

Η απόφαση ήταν ακόμη πιο αιφνιδιαστική καθώς στρατεύματα και εξοπλισμός είχαν ήδη αρχίσει να φτάνουν στη χώρα.

Η απόφαση προκάλεσε νέα ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στο Πεντάγωνο την Πέμπτη ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Ρωσία να επιτεθεί σε συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι αυτό θα συνέβαινε», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν περάσει τις τελευταίες 24 ώρες στο τηλέφωνο προσπαθώντας να κατανοήσουν την απόφαση και αν υπήρχαν άλλες εκπλήξεις που θα έρχονταν.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Πεντάγωνο θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από βάσεις στη Γερμανία. Αυτή η απόφαση υλοποίησε μια απειλή που διατύπωσε ο Τραμπ, αφού ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από τη σύγκρουση στο Ιράν.

Σε αυτή την περίπτωση, οι 4.000 στρατιώτες από το Τέξας ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για μια προγραμματισμένη εννέαμηνη εναλλαγή στην Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση με συμμάχους του ΝΑΤΟ, όταν ήρθε η εντολή να σταματήσουν. Η ακύρωση αυτής της αποστολής ρουτίνας είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, δεδομένου ότι τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στην ήπειρο αποτελούν βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για τη Ρωσία.

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να τα βγάλει πέρα ​​μόνη της – ακόμη και όταν έχει επικρίνει έντονα την αντίθεση των συμμάχων στη σύγκρουση στο Ιράν – και αυτή η τελευταία εντολή υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να μειώσει την αμερικανική παρουσία στην ήπειρο, σχολιάζει το POLITICO.

Ο ρόλος του στρατού στην Ευρώπη «είναι να αποτρέπει τους Ρώσους, να προστατεύει τα στρατηγικά συμφέροντα της Αμερικής και να καθησυχάζει τους συμμάχους», δήλωσε ο Αντιστράτηγος Μπεν Χότζες, πρώην διοικητής του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη. «Και τώρα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που επρόκειτο να αποτελέσει μέρος αυτής της αποτροπής έχει εξαφανιστεί», είπε.

Το Πεντάγωνο υπερασπίστηκε την κίνηση ως μια προσεκτικά μελετημένη διαδικασία. «Η απόφαση απόσυρσης στρατευμάτων ακολουθεί μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη διαδικασία που περιλαμβάνει τις απόψεις βασικών ηγετών (εντός του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη) και σε όλη την αλυσίδα διοίκησης», δήλωσε ο υπηρεσιακός γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Τζόελ Βαλντέζ. «Δεν ήταν μια ξαφνική απόφαση της τελευταίας στιγμής», διαβεβαίωσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ανέφερε το POLITICO

Η ευρύτερη στρατηγική παραμένει ασαφής. Η απόσυρση από τη Γερμανία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Αντιπροσωπεύει μια σχετικά μικρή μείωση των 38.000 αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα, αλλά στέλνει ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι θα μπορούσαν να πληρώσουν ένα τίμημα για τη δημόσια διαφωνία τους με τον Λευκό Οίκο.

«Οι Πολωνοί σίγουρα δεν έχουν επικρίνει ποτέ τον Πρόεδρο Τραμπ και κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν οι καλοί σύμμαχοι», είπε ο Χότζες. «Και όμως, αυτό συμβαίνει», σημείωσε.

Πολωνοί αξιωματούχοι έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για να υπερασπιστούν την απόφαση είτε για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τον αντίκτυπό της στη συμμαχία. Κάποιοι ήλπιζαν ότι ο αμερικανικός στρατός θα αντικαθιστούσε αυτήν την πολύ εναλλασσόμενη παρουσία στρατευμάτων με μια μόνιμη που έχει ήδη αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Άλλοι έχουν προσπαθήσει να υποβαθμίσουν τον πιθανό αντίκτυπο.

«Αυτό το ζήτημα δεν αφορά την Πολωνία», δήλωσε ο Πολωνός αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σχετίζεται με την προηγουμένως ανακοινωθείσα αναδιάταξη μέρους των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη», εξήγησε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να επανεκτιμήσουν τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην ήπειρο.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Πολωνών τάσσεται υπέρ της ύπαρξης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο έδαφός τους, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αμυντικές δαπάνες της Πολωνίας αναμένεται επίσης να αυξηθούν στο 4,7% του ΑΕΠ φέτος, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Μετάφραση: Μικαέλα Λαμπρινίδου

Πηγή: Politico/ert