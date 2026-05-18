Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος το «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ» στέλνοντας ηχηρά μηνύματα αγάπης, συμμετοχής και προσφοράς.

Την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026, η Μαρίνα Θεοδώρου μαζί με την ποδηλατική της ομάδα ολοκλήρωσαν τη φετινή ποδηλατική διαδρομή «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ». Σημείο τερματισμού ήταν η Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης, όπου φίλοι και υποστηρικτές της δράσης υποδέχθηκαν θερμά τη Μαρίνα Θεοδώρου και την ομάδα της, σε εορταστική ατμόσφαιρα.

Το «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ» γεννήθηκε μέσα από το όραμα της Μαρίνας Θεοδώρου, η οποία ξεκίνησε την προσωπική αυτή πρωτοβουλία το 2016. Από το 2021, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ στηρίζουν ενεργά τη δράση, εντάσσοντάς την στο εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ΠΑΙΔΙ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ». Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης των παιδιών, καθώς και η ενίσχυση του εθελοντισμού και της αξίας της προσφοράς. Η φετινή διοργάνωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, ενισχύοντας τον θεσμικό της χαρακτήρα και τη δυναμική των μηνυμάτων που προάγει.

Η τετραήμερη ποδηλατική διαδρομή πραγματοποιήθηκε από τις 12-15 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας η Μαρίνα Θεοδώρου και η ομάδα της έκαναν για ακόμη μία χρονιά τον γύρο της ελεύθερης Κύπρου. Σε κάθε επαρχία πραγματοποίησαν στάσεις και επιμέρους δραστηριότητες με στόχο να μεταφέρουν μηνύματα του προγράμματος «ΠΑΙΔΙ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ» των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, προβάλλοντας τη σημασία της υγείας, της ισορροπημένης διατροφής και της τακτικής άσκησης, προωθώντας παράλληλα τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, παιδιά ηλικίας 9-12 ετών έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν μέλη του Συνδέσμου και αφού υποβληθούν στις απαραίτητες μετρήσεις, να αποκτήσουν δωρεάν εξατομικευμένο πλάνο υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, με στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.

Παράλληλα, κάθε χρόνο, η δράση επιτελεί κοινωνικό έργο, ενισχύοντας το έργο Συνδέσμων ή Οργανισμών που επικεντρώνονται στην υγεία και ευημερία των παιδιών. Η φετινή δράση στηρίζει έναν ακόμη σημαντικό οργανισμό, την Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. (Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες), ενισχύοντας έμπρακτα το έργο και την αποστολή της.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ θα διαθέσουν προς πώληση χρηστικά πορτοφολάκια χεριού, σε τρία διαφορετικά χρώματα. Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια αγοράζοντάς τα από τα ταμεία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, από τις 20 Μαΐου μέχρι και τις 10 Ιουνίου, στην τιμή του €1 έκαστο.

Η φετινή διοργάνωση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή του κοινού, μέσα από μια ανοικτή ημερήσια φιλανθρωπική ποδηλασία, η οποία απευθύνεται σε όλους τους ποδηλάτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η ποδηλατική διαδρομή θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου με προορισμό την ορεινή Λευκωσία, έχοντας σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Λακατάμιας. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ticketmaster.cy/showEventInformation.html?idEvent=7526

Το «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ» πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή και στρατηγική συνεργασία της μεγαλύτερης και μακροβιότερης γαλακτοβιομηχανίας του τόπου μας, Χαραλαμπίδης Κρίστης. Τη φετινή δράση στήριξαν σημαντικά οι χορηγοί: Deloitte, Unilever, Bean Bar, STIHL, ASTRA CAR RENTAL, Perskindol, Foody.

Την τελετή λήξης χαιρέτησαν η Μαρίνα Θεοδώρου, εμπνεύστρια της πρωτοβουλίας, ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α., Χρίστος Αυγουστίνου καθώς και η Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή του «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ» το 2027.