Άσκηση Ετοιμότητας στο Labs Tower, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία Κύπρου

Το Labs Tower ανακοινώνει τη διεξαγωγή μιας ευρείας κλίμακας άσκησης ετοιμότητας, την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 10:00 και 11:00 σε πλήρη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία Κύπρου. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη άσκηση σε ψηλό κτίριο στην Κύπρο και αναδεικνύει την ανάγκη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα και σωμάτων ασφαλείας. Η άσκηση περιλαμβάνει ολική εκκένωση του κτιρίου, με ταυτόχρονο κλείσιμο των οδών που το περιβάλλουν (Φώτη Πίττα και Μυκηνών).

Η επιλογή του Labs Tower για υλοποίηση της άσκησης οφείλεται στην άριστη επαγγελματική σχέση που διατηρεί η Διεύθυνση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και στα υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης που διαθέτει το κτίριο. Στην άσκηση θα πάρουν μέρος ειδικά εξοπλισμένα οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, με ενέργειες όπως η απομάκρυνση ενοίκων και η διάσωση τραυματιών.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Labs Tower, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και στην παροχή τεχνογνωσίας στα σώματα ασφαλείας της χώρας και αναδεικνύει την τεράστια σημασία που αποδίδει η Διεύθυνση του πύργου στα θέματα υγείας και ασφάλειας, για απόλυτη προστασία και ευημερία των ενοίκων μας.

Με τη ραγδαία αύξηση των ψηλών κτιρίων στην Κύπρο, η συνεχιζόμενη συνεργασία μας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Η άσκηση προσφέρει το απαραίτητο έδαφος για τον σχεδιασμό, την εκπαίδευση και την άρτια εκτέλεση επιχειρήσεων σε σενάρια έκτακτης ανάγκης σε πολυόροφα κτίρια.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όχι μόνο για το Labs Tower αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία», αναφέρει η Διεύθυνση του κτιρίου. «Επενδύουμε στην πρόληψη και στην άρτια εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που δημιουργεί η νέα αρχιτεκτονική πραγματικότητα της Κύπρου».