Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Αγορά

Άσκηση Ετοιμότητας στο Labs Tower, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία Κύπρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη άσκηση σε ψηλό κτίριο στην Κύπρο και αναδεικνύει την ανάγκη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα και σωμάτων ασφαλείας. Η άσκηση περιλαμβάνει ολική εκκένωση του κτιρίου, με ταυτόχρονο κλείσιμο των οδών που το περιβάλλουν

Το Labs Tower ανακοινώνει τη διεξαγωγή μιας ευρείας κλίμακας άσκησης ετοιμότητας, την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 10:00 και 11:00 σε πλήρη συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία Κύπρου. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη άσκηση σε ψηλό κτίριο στην Κύπρο και αναδεικνύει την ανάγκη στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα και σωμάτων ασφαλείας. Η άσκηση περιλαμβάνει ολική εκκένωση του κτιρίου, με ταυτόχρονο κλείσιμο των οδών που το περιβάλλουν (Φώτη Πίττα και Μυκηνών).

Η επιλογή του Labs Tower για υλοποίηση της άσκησης οφείλεται στην άριστη επαγγελματική σχέση που διατηρεί η Διεύθυνση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και στα υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης που διαθέτει το κτίριο. Στην άσκηση θα πάρουν μέρος ειδικά εξοπλισμένα οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, με ενέργειες όπως η απομάκρυνση ενοίκων και η διάσωση τραυματιών.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Labs Tower, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και στην παροχή τεχνογνωσίας στα σώματα ασφαλείας της χώρας και αναδεικνύει την τεράστια σημασία που αποδίδει η Διεύθυνση του πύργου στα θέματα υγείας και ασφάλειας, για απόλυτη προστασία και ευημερία των ενοίκων μας.

Με τη ραγδαία αύξηση των ψηλών κτιρίων στην Κύπρο, η συνεχιζόμενη συνεργασία μας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Η άσκηση προσφέρει το απαραίτητο έδαφος για τον σχεδιασμό, την εκπαίδευση και την άρτια εκτέλεση επιχειρήσεων σε σενάρια έκτακτης ανάγκης σε πολυόροφα κτίρια.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όχι μόνο για το Labs Tower αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία», αναφέρει η Διεύθυνση του κτιρίου. «Επενδύουμε στην πρόληψη και στην άρτια εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που δημιουργεί η νέα αρχιτεκτονική πραγματικότητα της Κύπρου».

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα