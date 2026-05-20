10 στο Final Four με την Τράπεζα Κύπρου

Δέκα κάτοχοι καρτών Visa της Τράπεζας Κύπρου, μαζί με ακόμη ένα άτομο της επιλογής τους, ετοιμάζονται να ζήσουν την κορυφαία μπασκετική εμπειρία της Ευρώπης, το EuroLeague Final Four 2026 στην Αθήνα,.

Οι τυχεροί του διαγωνισμού θα απολαύσουν από κοντά τους αστέρες της ευρωπαϊκής καλαθόσφαιρας να παλεύουν για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, στους ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Η Τράπεζα Κύπρου έδωσε το σύνθημα της έναρξης του μεγάλου διαγωνισμού στις 16 Φεβρουαρίου, προσφέροντας μια εμπειρία που μόνο οι δικοί της πελάτες είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν! Κάθε συναλλαγή με τις κάρτες Visa μέχρι τις 19 Απριλίου 2026, ήταν και ένα βήμα πιο κοντά σε μια εμπειρία ζωής, κοντά στο παρκέ της EuroLeague, αποδεικνύοντας πως οι κάρτες της Τράπεζας Κύπρου προσφέρουν κορυφαίες επιβραβεύσεις.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας καρτών αναδείχθηκαν οι 10 μεγάλοι νικητές, οι οποίοι κερδίζουν:

3 Premium Packages για δύο άτομα το καθένα, που περιλαμβάνουν:

Αεροπορικά εισιτήρια από και προς Κύπρο

Τρεις διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4–5 αστέρων

Εισιτήρια για τους Ημιτελικούς & τους Τελικούς

Visa × EuroLeague δώρα & αναμνηστικά

€100 Visa Prepaid Card

7 Hospitality Packages για 2 άτομα το καθένα, που περιλαμβάνουν:

Αεροπορικά εισιτήρια από και προς Κύπρο

Εισιτήρια Final Four (Γενική Είσοδος για Ημιτελικούς & Τελικούς)

Visa × EuroLeague δώρα & αναμνηστικά

€100 Visa Prepaid Card

Οι πτήσεις παρέχονται από την Τράπεζα Κύπρου, εξασφαλίζοντας σε όλους τους νικητές και τους συνοδούς τους μία άνετη και ξέγνοιαστη εμπειρία. Η Τράπεζα Κύπρου συγχαίρει τους τυχερούς και ευχαριστεί θερμά όλους τους πελάτες της για τη συμμετοχή τους.

Τα ονόματα των νικητών έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου και μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ (https://www.bankofcyprus.com/home-gr/cards/campaigns/euroleague/ ).

Ευχόμαστε σε όλους τους τυχερούς να ζήσουν τη μαγεία της EuroLeague από κοντά!