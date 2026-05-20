Έκτακτη σύσκεψη των κτηνοτρόφων στη Χοιροκοιτία, μετά την προέλαση του ιού στη Λεμεσό - Αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους

Η επέκταση του αφθώδους πυρετού στην ορεινή Λεμεσό, η οποία εκ των πραγμάτων αναιρεί τις προσδοκίες τους για χαλαρώσεις στη βόσκηση περιοχών ελεύθερων από τον ιό (Λεμεσός, Πάφος και Αμμόχωστος), οδηγεί την ομάδα κτηνοτρόφων «Φωνή των Κτηνοτρόφων» σε νέα σύσκεψη το βράδυ στη Χοιροκοιτία, ώστε να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας στο Υπουργείο, εξασφάλισαν τη βόσκηση των ζώων τους σε περιοχές ελεύθερες από τον ιό, με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα ολοκληρώνονταν οι δειγματοληψίες σε Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο και θα διαπιστωνόταν ότι δεν υπάρχουν σε αυτές τις επαρχίες κρούσματα.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ομάδας, Νεόφυτος Νεοφύτου, ανέφερε ότι «επειδή γίνονται όλα ταχύτατα και προσπαθούμε να τα προλάβουμε, απόψε στις 8 στη Χοιροκοιτία έκτακτα θα συναντηθούμε ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις μας».

Σημείωσε ότι «αντιλαμβάνομαι ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο. Τα γεγονότα μπήκαν μπροστά μας και πρέπει να προλάβουμε. Πρέπει να λάβουμε γρήγορες αποφάσεις και να γίνει συντονισμός όπως πρέπει. Δεν θα αδικήσουμε κανένα, ούτε θα κατηγορήσουμε κανένα αν δεν παρευρεθεί».

Παράλληλα ανέφερε ότι «πάνε όλα για αποτυχία και πρέπει να παρθούν αποφάσεις άμεσα».

Έντονη ανησυχία Υπουργείου Γεωργίας - «Ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του στην συγκεκριμένη περιοχή»

Στο μεταξύ ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη χαρακτήρισε τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα σε φάρμα με 66 αιγοπρόβατα, στην κοινότητα Πάχνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Αντρέας Γρηγορίου, ανέφερε ότι ο ιός δεν μεταφέρθηκε μόνος του στην συγκεκριμένη περιοχή.

Υπέδειξε ότι η μεταφορά του ιου γίνεται από ανθρώπους, ζώα και μηχανικά μέσα και κάλεσε εκ νέου τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις μονάδες τους, ώστε να προστατέψουν τα ζώα τους. Τόνισε επίσης ότι σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν αμέσως στην θανάτωση των ζώων, σε μία προσπάθεια να περιοριστεί η εστία μόλυνσης στην περιοχή.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των μονάδων με ζώα παραδοσιακής φυλής, είπε ότι αναμένεται έκδοση σχετικής απόφασης από τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ. Γρηγορίου υπενθύμισε ότι μέχρι τώρα, υπήρξαν μόνο δύο περιπτώσεις ζώων παραδοσιακής φυλής, που νόσησαν με αφθώδη πυρετό. Τονίζεται ότι τα ζώα αυτά δεν έχουν θανατωθεί.