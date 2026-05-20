Οι Τούρκοι ανησυχούν για το ζεϊμπέκικο και κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση: «Οι Έλληνες πάνε να μας το κλέψουν»

Η συζήτηση γύρω από τον ζεϊμπέκικο επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από τηλεοπτική εκπομπή στην Τουρκία, όπου τέθηκε ζήτημα σχετικά με την προέλευση και την πολιτισμική του ταυτότητα. Η εκπομπή του Haber Türk φιλοξένησε χορευτές στο στούντιο και είχε ως αφορμή μια επικείμενη εκδήλωση στην Ελλάδα, η οποία αφορά τον συγκεκριμένο χορό και αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο της συζήτησης, η παρουσιάστρια εξέφρασε προβληματισμούς για το αν η Ελλάδα «διεκδικεί» τον ζεϊμπέκικο ως αποκλειστικό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς, προκαλώντας αντιδράσεις και έντονο σχολιασμό.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έγινε αναφορά στη διάδοση του χορού και στις διαφορετικές εκδοχές που υπάρχουν στις δύο χώρες, με έμφαση στις ιστορικές επιρροές της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι υπάρχουν διαφορετικές αφηγήσεις γύρω από την προέλευση του ζεϊμπέκικου, ενώ άλλες φωνές στην εκπομπή τόνισαν ότι οι πολιτιστικές παραδόσεις συχνά διαμορφώνονται μέσα από μακροχρόνιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ λαών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά ότι στην Τουρκία ο ζεϊμπέκικος συνδέεται με ανώνυμες παραδοσιακές μορφές, ενώ στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί και διαδοθεί μέσα από συγκεκριμένους μουσικούς και δημιουργούς, αποκτώντας πιο δομημένη μορφή και ευρύτερη καλλιτεχνική αναγνώριση. Αυτή η αντιπαράθεση οδήγησε σε συζήτηση για το πώς οι παραδοσιακοί χοροί μετασχηματίζονται όταν περνούν από γενιά σε γενιά και από περιοχή σε περιοχή.

Το θέμα επεκτάθηκε και σε ευρύτερα ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας, με τους συμμετέχοντες να επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους χοροί δεν μπορούν εύκολα να αποδοθούν αποκλειστικά σε ένα μόνο έθνος, καθώς συχνά αποτελούν προϊόντα ιστορικών ανταλλαγών.

Η τηλεοπτική συζήτηση ανέδειξε επίσης τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στη διαμόρφωση αντιλήψεων γύρω από την παράδοση, αλλά και το πώς τέτοιες θεματικές μπορούν να αποκτήσουν ευρύτερη συμβολική σημασία.

Το ενδιαφέρον για το ζήτημα παραμένει έντονο, καθώς ο ζεϊμπέκικος συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την ελληνική όσο και για την τουρκική πολιτισμική έκφραση, τροφοδοτώντας διαρκώς νέες συζητήσεις γύρω από την κοινή ιστορική κληρονομιά της περιοχής.

Πηγή: huffingtonpost.gr