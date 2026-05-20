Η Cablenet Αναδεικνύει την Πελατοκεντρική Προσέγγιση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στο IBM Technology Summit Cyprus.

Η Cablenet έδωσε το παρών της στο «IBM Technology Summit Cyprus: Accelerating AI, Hybrid Cloud & Automation Together», με την Chief Digital Officer (CDO) Ingrid Camilleri, να συμμετέχει σε panel discussion μαζί με ηγετικά στελέχη κορυφαίων οργανισμών από την Κύπρο και το εξωτερικό από διαφορετικούς κλάδους της αγοράς.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Chief Digital Officer της Cablenet, Ingrid Camilleri μοιράστηκε τη δική της προσέγγιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη συνεχή αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των πελατών.

Η Ingrid Camilleri μίλησε για το πως η Cablenet αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις της IBM για την ενίσχυση των ψηφιακών της υπηρεσιών, την αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και τη βελτίωση της διαχείρισης δεδομένων, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία, την ταχύτερη εξυπηρέτηση, την πιο αποτελεσματική λειτουργία και πιο ουσιαστική επιχειρηματική αξία.

Κατά τη διάρκεια του panel discussion, η Ingrid Camilleri, Chief Digital Officer της Cablenet, παρουσίασε πρακτικά παραδείγματα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό μέσα από μετρήσιμες λειτουργικές βελτιώσεις, όταν εφαρμόζεται με ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και έμφαση στην πραγματική αξία προς τον πελάτη.

«Η πελατοκεντρική προσέγγιση παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Μέσα από την απλοποίηση των λειτουργιών και τη δημιουργία αξιόπιστων ψηφιακών υποδομών, μπορούμε να προσφέρουμε πιο γρήγορες, διαφανείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πελάτες μας», ανέφερε η Ingrid Camilleri κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η συμμετοχή της Cablenet στο συνέδριο επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της να εξελίσσει τις ψηφιακές της δυνατότητες, να μοιράζεται την τεχνογνωσία, την πρακτική εμπειρία του κλάδου και να συμβάλλει ενεργά στον ευρύτερο διάλογο γύρω από τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό τοπίο του μέλλοντος.