Ιράν: Προειδοποιεί για πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή καθώς η εκεχειρία κλονίζεται

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε την Τετάρτη ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν θα πυροδοτούσε πόλεμο που θα επεκτεινόταν «πέρα από την περιοχή», καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της τρίμηνης σύρραξης δεν έδειχναν σημεία προόδου και η αμερικανική Γερουσία προχώρησε σε ιστορικό βήμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του προέδρου.

Η προειδοποίηση ήρθε μια μέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι βρέθηκε «μια ώρα μακριά» από το να διατάξει την επανέναρξη των βομβαρδισμών. Ο Τραμπ επανέλαβε τον ίδιο ισχυρισμό τη Δευτέρα και την Τρίτη, παρουσιάζοντας την αποχή ως διπλωματική παραχώρηση και όχι ως υποχώρηση. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της μοναδικής αμερικανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα στο Ισλαμαμπάντ, επιχείρησε να καθησυχάσει το εγχώριο κοινό ότι η σύρραξη δεν θα παρατεινόταν επ' αόριστον. «Αυτός δεν είναι ένας αιώνιος πόλεμος», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη. «Θα τελειώσουμε τη δουλειά μας και θα επιστρέψουμε σπίτι.»

Η εκεχειρία, που επιτεύχθηκε στις αρχές Απριλίου αφότου το Πακιστάν μεσολάβησε για την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, έχει σε μεγάλο βαθμό τηρηθεί, αλλά βρίσκεται υπό ορατή πίεση. Το Ιράν υπέβαλε αυτή την εβδομάδα νέα πρόταση στην Ουάσιγκτον, ωστόσο οι δημοσίως γνωστοί όροι της, που περιλαμβάνουν έλεγχο στον Κόλπο του Ορμούζ, αποζημίωση για τις πολεμικές ζημίες, άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή, επαναλαμβάνουν αιτήματα που ο Τραμπ έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά.

Μερική, επιλεκτική και αμφισβητούμενη διέλευση

Ο Κόλπος του Ορμούζ, που πριν από τον πόλεμο διακινούσε περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστός. Το Ιράν έχει επιτρέψει επιλεκτικά τη διέλευση πλοίων: δύο κινεζικά υπερτάνκερ, το Yuan Gui Yang και το Ocean Lily, που μεταφέρουν περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, βγήκαν από τον Κόλπο την Τετάρτη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε επίσης ότι ένα κορεατικό δεξαμενόπλοιο πέρασε τον Κόλπο σε συνεργασία με το Ιράν. Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν ανακοίνωση της Τεχεράνης την προηγούμενη εβδομάδα, συντονισμένη με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, ότι είχε συνάψει συμφωνία για χαλάρωση των κανόνων διέλευσης για τα κινεζικά πλοία.

Η Lloyd's List ανέφερε ότι τουλάχιστον 54 πλοία διέσχισαν τον Κόλπο την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν διπλάσιος αριθμός σε σχέση με την εβδομάδα πριν. Ωστόσο αυτό παραμένει κλάσμα των περίπου 140 πλοίων ημερησίως που διέσχιζαν τον Κόλπο πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Η διατάραξη αυτή προκάλεσε ό,τι το Reuters περιέγραψε ως τη μεγαλύτερη παρέμβαση στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στην ιστορία. Τα συμβόλαια αργού Brent υποχώρησαν κατά περίπου 1,5% την Τετάρτη, στα 110 δολάρια ανά βαρέλι, ακόμη σημαντικά υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα, και αποτελούν άμεσο παράγοντα της πολιτικής πίεσης που ασκείται στον Τραμπ στο εσωτερικό. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από την έναρξη της σύρραξης, και δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε την αποδοχή του Τραμπ κοντά στο χαμηλότερο σημείο της από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, με τον χειρισμό του κόστους ζωής να διαβρώνει την υποστήριξή του ακόμη και μεταξύ Ρεπουμπλικάνων.

Η Γερουσία ρήγνυται με τον Λευκό Οίκο

Στο σαφέστερο σημάδι ότι η ενότητα των Ρεπουμπλικάνων για τον πόλεμο ραγίζει, η αμερικανική Γερουσία ψήφισε με 50 έναντι 47 την Τρίτη υπέρ της προώθησης ψηφίσματος πολεμικών εξουσιών που θα υποχρέωνε τον Τραμπ είτε να τερματίσει τη σύρραξη είτε να ζητήσει επίσημη εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για να τη συνεχίσει. Ήταν η όγδοη απόπειρα των Δημοκρατικών να φέρουν τέτοιο ψήφισμα στο τραπέζι, και η πρώτη που πέτυχε.

Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να το προωθήσουν: οι γερουσιαστές Λίζα Μουρκάουσκι της Αλάσκα, Σούζαν Κόλινς του Μέιν, Ραντ Πολ του Κεντάκι και Μπιλ Κάσιντι της Λουιζιάνα, ο οποίος έχασε τις προκριματικές εκλογές του κόμματός του το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αφότου ο Τραμπ στράφηκε εναντίον του. Ο Κάσιντι δήλωσε ότι η κυβέρνηση «άφησε το Κογκρέσο στο σκοτάδι σχετικά με την επιχείρηση Epic Fury» και ότι οι ψηφοφόροι, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτών του Τραμπ, εξέφρασαν ανησυχία για τον πόλεμο. Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν της Πενσυλβάνια ήταν και πάλι ο μοναδικός Δημοκρατικός που ψήφισε κατά του ψηφίσματος.

Η ψηφοφορία διεξήχθη αφότου ο Τραμπ αγνόησε τη νόμιμη προθεσμία των 60 ημερών που τον υποχρέωνε να ζητήσει εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Ακόμη και αν το ψήφισμα εγκριθεί και από τα δύο σώματα, θα αντιμετωπίσει σχεδόν βέβαιο προεδρικό βέτο. Ο γερουσιαστής Τιμ Κέιν της Βιρτζίνια, που ηγείται της προσπάθειας, δήλωσε ότι η πολιτική ορμή αλλάζει κατεύθυνση. «Αυτό που νοιάζει τον πρόεδρο είναι η δική του δημοτικότητα, και όταν το Κογκρέσο, ακόμη και μέλη του ίδιου του κόμματός του, αρχίζουν να ψηφίζουν εναντίον του», είπε ο Κέιν. Η Γερουσία δεν αναμένεται να προχωρήσει στην επόμενη διαδικαστική ψηφοφορία πριν από τη διακοπή για την Ημέρα Μνήμης. Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμενόταν να ψηφίσει παρόμοιο ψήφισμα τις επόμενες ημέρες, αφού μόλις που απέρριψε το προηγούμενο με ισοψηφία.

Το μυστικό σχέδιο για αλλαγή καθεστώτος

Ρεπορτάζ που δημοσίευσαν οι New York Times τη Δευτέρα προσέθεσε σημαντική διάσταση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε ο πόλεμος και γιατί εξελίχθηκε τόσο διαφορετικά από το αρχικό πλάνο. Σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τον ισραηλινό επιχειρησιακό σχεδιασμό, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν στη σύρραξη με πρόθεση να εγκαταστήσουν τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, τον πρώην πρόεδρο του Ιράν γνωστό διεθνώς για την άρνησή του το Ολοκαύτωμα και τις εκκλήσεις του να «σβηστεί το Ισραήλ από τον χάρτη», ως ηγέτη μιας μεταπολεμικής ιρανικής κυβέρνησης.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου, στόχευσε την οικία του Αχμαντινετζάντ στη συνοικία Ναρμάκ της ανατολικής Τεχεράνης, όπου ζούσε υπό ουσιαστικό κατ' οίκον περιορισμό από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η επιδρομή, σύμφωνα με τους αξιωματούχους και συνεργάτη του Αχμαντινετζάντ, σχεδιάστηκε για να εξουδετερώσει τους φρουρούς του και να τον ελευθερώσει, όχι για να τον βλάψει. Επέζησε αλλά τραυματίστηκε. Ρεπορτάζ του Atlantic τον Μάρτιο, επικαλούμενο ανώνυμους συνεργάτες, περιέγραψε την επιχείρηση ως «στην πραγματικότητα απόδραση από φυλακή». Μετά την παρά τρίχα διαφυγή, ο Αχμαντινετζάντ απογοητεύθηκε από το σχέδιο και δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Η κατάστασή του και η τοποθεσία του παραμένουν άγνωστες.

Το σχέδιο είχε αναπτυχθεί από τους Ισραηλινούς, και ο Αχμαντινετζάντ είχε ενημερωθεί γι' αυτό, σύμφωνα με τους Times. Οι αμερικανοί αξιωματούχοι διίσταντο ως προς τη βιωσιμότητά του: ορισμένοι τον έβλεπαν, κατ' αναλογία με την Ντέλσι Ροντρίγκες της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ως πρόσωπο ικανό να διαχειριστεί μια μετά-καθεστωτική μετάβαση σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Άλλοι ήταν ανοιχτά σκεπτικιστές. Ο Λευκός Οίκος, ερωτηθείς από τους Times για το σχέδιο αλλαγής καθεστώτος, δεν το αντιμετώπισε άμεσα, με την εκπρόσωπο Άννα Κέλι να δηλώνει μόνο ότι οι ένοπλες δυνάμεις «επιτέλεσαν ή και υπερέβησαν όλους τους στόχους τους».

Το ευρύτερο ισραηλινό σχέδιο προέβλεπε την αεροπορική εκστρατεία, η οποία σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα, ως εναρκτήριο στάδιο μιας αλληλουχίας που θα περιλάμβανε κουρδικές δυνάμεις που θα πολεμούσαν τα ιρανικά στρατεύματα, επιχειρήσεις επιρροής για την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος και τελικά την ανάδειξη αυτού που οι Ισραηλινοί αποκαλούσαν «εναλλακτική κυβέρνηση». Ελάχιστα από τα σχέδια εξελίχθηκαν όπως είχε προβλεφθεί. Η θεοκρατική ηγεσία του Ιράν απορρόφησε την επίθεση χωρίς ορατή κατάρρευση. Οι Times επικαλέστηκαν τον επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο οποίος φέρεται να είπε σε συνεργάτες του ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να πετύχει εάν είχε λάβει πλήρη έγκριση για να προχωρήσει.

Η Ουάσιγκτον υποχωρεί από το ΝΑΤΟ

Μακριά από το ιρανικό μέτωπο, η κυβέρνηση Τραμπ κινήθηκε σε ξεχωριστό μέτωπο με σημαντικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τρεις πηγές είπαν στο Reuters ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να ενημερώσει επίσημα τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ την Παρασκευή ότι μειώνει σημαντικά το σύνολο των στρατιωτικών δυνατοτήτων που οι ΗΠΑ θα διέθεταν στη Συμμαχία σε περίπτωση μεγάλης κρίσης ή σύρραξης. Η ανακοίνωση θα γίνει σε συνάντηση επικεφαλής αμυντικής πολιτικής στις Βρυξέλλες, όπου οι ΗΠΑ αναμένεται να εκπροσωπηθούν από τον Άλεξ Βελέζ-Γκριν, ανώτερο συνεργάτη του επικεφαλής αμυντικής πολιτικής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι.

Η κίνηση αφορά ένα πλαίσιο γνωστό ως NATO Force Model, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη προσδιορίζουν δυνάμεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια σύρραξης. Ο Κόλμπι έχει δηλώσει δημοσίως ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν τη «πυρηνική ομπρέλα» στα μέλη του ΝΑΤΟ, ακόμη και καθώς μεταφέρουν τις συμβατικές αμυντικές ευθύνες στους ευρωπαίους συμμάχους. Η ανακοίνωση ακολουθεί την απόφαση να μειωθούν κατά περίπου 5.000 οι αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης ανάπτυξης ταξιαρχίας του αμερικανικού στρατού στην Πολωνία, κίνηση που προκάλεσε έντονη κριτική από αμερικανούς βουλευτές. Ένας ανώτερος διπλωμάτης του ΝΑΤΟ είπε στο Reuters ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα έσπευδαν σε βοήθεια της Ευρώπης αν χρειαζόταν, ωστόσο τα αλλεπάλληλα σήματα έχουν εντείνει την ανησυχία εντός της Συμμαχίας. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Τουρκία διαμορφώνεται ως κρίσιμη στιγμή, με την ομάδα του Κόλμπι να αντιμετωπίζει την προσαρμογή του NATO Force Model ως βασική προτεραιότητα εν όψει της συνάντησης.