Ντόπιες φυλές: Εξαιρούνται από τις θανατώσεις τα παχύουρα πρόβατα

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν ότι, σε σχέση με την εκτροφή παχύουρων προβάτων στη Δρομολαξιά, η Αρμόδια Αρχή αποφάσισε την εφαρμογή της προβλεπόμενης εξαίρεσης και παρέκκλισης από το άρθρο 12 του σχετικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η απόφαση λήφθηκε έπειτα από συνολική αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:
 την έκθεση της επιδημιολογικής ομάδας, τις εισηγήσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ, τη σχετική έκθεση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών για τη σημασία της φυλής του παχύουρου κυπριακού προβάτου, τα δεδομένα της κτηνοτροφικής ζώνης Δρομολαξιάς, καθώς και τις δεσμεύσεις του κτηνοτρόφου για πλήρη εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων. 
Η απόφαση ισχύει υπό αυστηρούς όρους και με πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων βιοασφάλειας, ελέγχων και υποχρεώσεων που θα υποδειχθούν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Οι υποχρεώσεις αφορούν τόσο τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εκτροφής όσο και τους επιστημονικούς του συμβούλους, με στόχο τη διασφάλιση της υγειονομικής και επιδημιολογικής διαχείρισης της μονάδας.

Τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις γειτονικές εκτροφές που παραμένουν αρνητικές στη νόσο όσο και τις εκτροφές που έχουν πληγεί και βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να αξιολογούν διαρκώς τα επιδημιολογικά δεδομένα.

 Τέλος, οι ΚΥ ευχαριστούν την επιδημιολογική ομάδα, το ΤΕΠΑΚ και το ΙΓΕ και την συνεισφορά τους σε αυτό το σοβαρό ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση των κόκκινων αγελάδων, η όποια απόφαση θα ληφθεί στο συνολικό πλαίσιο διαχείρισης αντίστοιχων περιπτώσεων. Ήδη έχουν υποβληθεί και άλλα παρόμοια αιτήματα προς την Αρμόδια Αρχή, τα οποία θα εξεταστούν με τα ίδια επιστημονικά, επιδημιολογικά και νομικά κριτήρια, στη βάση της προστασίας της δημόσιας υγείας, της ζωικής παραγωγής και του δημόσιου συμφέροντος.

