Με παραδοσιακό ινδικό ένδυμα στο Μουμπάι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης (φώτος)

Στην πόλη Μουμπάι της Ινδίας, έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, το απόγευμα της Τετάρτης, συνοδεία Υπουργών και επιχειρηματικής αποστολής, όπου έτυχε επίσημης υποδοχής.

To Μουμπάι είναι ο πρώτος σταθμός της Κρατικής Επίσκεψης του Προέδρου στην Ινδία. Η Κρατική Επίσκεψη αποτελεί το ανώτατο επίπεδο επίσημης υποδοχής που μπορεί να αποδοθεί από ένα κράτος.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήλθε του αεροπλάνου, φορώντας παραδοσιακό ινδικό ένδυμα. Τον Πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο Κυβερνήτης, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθιμοτυπίας της Πολιτείας Maharashtra. Στην παρουσία τιμητικού στρατιωτικού αγήματος, ο Πρόεδρος περπάτησε στο κόκκινο χαλί.

Κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο Taj Mahal Palace, ο Πρόεδρος παρακολούθησε σύντομη παραδοσιακή τελετή καλωσορίσματος, με παραδοσιακούς χορούς.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης του 2008, τηρώντας ενός λεπτού σιγής και καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο της τρομοκρατικής επίθεσης που έλαβε χώρα στις 26 Νοεμβρίου 2008, όταν ένοπλοι τρομοκράτες πραγματοποίησαν σειρά επιθέσεων σε όλη την πόλη. Μία από τις τοποθεσίες ήταν το ξενοδοχείο Taj Mahal Palace and Tower, το οποίο οι τρομοκράτες κατέλαβαν για τρεις μέρες, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 34 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο Κύπριος Ανδρέας Λιβεράς.

Στην πόλη Μουμπάι, το οικονομικό κέντρο της Ινδίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα χαιρετίσει, το πρωί της Πέμπτης, το Κυπροϊνδικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, θα έχει επαφές με Ινδούς επιχειρηματίες και επενδυτές, θα παραστεί στα εγκαίνια των Γραφείων Αντιπροσωπείας της Eurobank και θα επισκεφθεί το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας.

«Στο οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της χώρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει σημαντικές επαφές με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου και Ινδίας στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι η Κύπρος προβάλλει τον ρόλο της ως αξιόπιστη ευρωπαϊκή πύλη για ινδικές επιχειρήσεις και ως σταθερός εταίρος σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωοικονομικής σημασίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και η αποστολή που τον συνοδεύει θα μεταβούν στο Νέο Δελχί. Εκεί, την Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας και αργότερα με την Πρόεδρο της Ινδίας, η οποία θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο δείπνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ