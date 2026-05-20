Αύξηση 18,3% στα πετρελαιοειδή, στο 12% η διαφορά τιμών μεταξύ υπεραγορών τον Απρίλιο

Συγκράτηση στην αύξηση τιμών που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία τους δύο μήνες, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εντοπίζει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και παράλληλα σημειώνει την αύξηση στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο +2,8% τον Απρίλιο, έναντι +1,2% τον Μάρτιο και +0,1% τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2025, τα πετρελαιοειδή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με +18,3%, και + 12,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση καταγράφουν κα τα Γεωργικά Προϊόντα με +9,6% και οι υπηρεσίες με +3,5%, ενώ αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό με -8,0%. Παράλληλα, ο ετήσιος πληθωρισμός τροφίμων ανήλθε στο 4,8% έναντι 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Σε επίπεδο τροφίμων, αυξήσεις συγκριτικά με τον Μάρτη καταγράφονται σε 13 κατηγορίες προϊόντων όπως τα κατεψυγμένα μαλάκια και τα οστρακοειδή κατά 13,4%, τα φρέσκα ψάρια και μαλάκια κατά +8,8% (+9,8% έναντι Απριλίου 2025), τα απορρυπαντικά ρούχων κατά +4,3% (+6,5% έναντι Απριλίου 2025), τα όσπρια κατά +3,8% (-1,0% έναντι Απριλίου 2025), η ζάχαρη κατά +2,5% (-0,2% έναντι Απριλίου 2025), το χαρτί υγείας κατά +1,8% (+1,4% έναντι Απριλίου 2025), οι βρεφικές τροφές κατά +1,6% (+9,7% έναντι Απριλίου 2025) και ο κύλινδρος υγραερίου κατά +1,2% (+15,8% έναντι Απριλίου 2025).

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων, μείωση έναντι του προηγούμενου μήνα κατέγραψαν 31 κατηγορίες με σημαντικότερες τα τυριά κατά -16,7% (-20,7% έναντι Απριλίου 2025), τα φρέσκα λαχανικά και χόρτα κατά -14,0% (+6,1% έναντι Απριλίου 2025), το γάλα εβαπορέ και ζαχαρούχο κατά -7,9% (+2,8% έναντι Απριλίου 2025), τα κατεψυγμένα ψάρια κατά -7,3% (+14,5% έναντι Απριλίου 2025), τα αλλαντικά κατά -6,5% (+2,4% έναντι Απριλίου 2025), τα μαλακτικά ρούχων κατά -5,6% (-0,6% έναντι Απριλίου 2025), οι χυμοί κατά -5,2% (+5,2% έναντι Απριλίου 2025), οι κονσέρβες κρέατος κατά -4,9% (+3,3% έναντι Απριλίου 2025), το φυτικό μαγειρικό λίπος κατά -3,8% (-2,9% έναντι Απριλίου 2025), τα κατεψυγμένα μπιφτέκια κατά -3,7%(+3,3% έναντι Απριλίου 2025), το γιαούρτι κατά -3,3% (+1,4% έναντι Απριλίου 2025), τα αναψυκτικά κατά -2,8% (+5,1% έναντι Απριλίου 2025) και το εμφιαλωμένο νερό κατά -2,8% (-0,3% έναντι Απριλίου 2025).Σημειώνεται ότι το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα, στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα κ.α. παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Η διαφορά τιμών που ανέδειξε το e- kalathi

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρουσιάζει επίσης συγκρίσεις τιμών σε επτά μεγάλες υπεραγορές για 257 απόλυτα κοινά προϊόντα που περιλαμβάνονται στη ψηφιακή πλατφόρμα «e-kalathi» για τις 15/5/2026.

Όπως προκύπτει, η κατάταξη των 7 υπεραγορών παραμένει ίδια με τον προηγούμενο μήνα, με τη διαφορά στην αξία του «καλαθιού των 257 απόλυτα κοινών προϊόντων» μεταξύ της ακριβότερης υπεραγοράς «Φίλιππος» (€1.118,8) και της φθηνότερης υπεραγοράς «Αθηαινίτης» (€999,1), ανήλθε στις 15/5/2026 στα €119,70 ή 12% για 257 προϊόντα, έναντι €122,42 για 257 προϊόντα τον προηγούμενο μήνα.

Η Υπηρεσία καλεί όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν την πλατφόρμα e-kalathi και να αξιοποιήσουν την σχετική εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε να επωφεληθούν από τα εργαλεία που αυτή παρέχει για πιο ενημερωμένες και συμφέρουσες αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ