Μήνυμα ελπίδας και ενότητας από την Πάφο με την υποδοχή της σκυτάλης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων

Τη σκυτάλη των Κοινοπολιτειακών Αγώνων υποδέχθηκε σήμερα η Πάφος, σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και μηνύματα ενότητας, αλληλεγγύης και ειρήνης.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι η σκυτάλη δεν μεταφέρει μόνο ένα αθλητικό σύμβολο, αλλά αξίες και συναισθήματα που υπενθυμίζουν τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει ανθρώπους και λαούς.

Ο κ. Ονησιφόρου σημείωσε πως τέτοιες στιγμές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέσα από τα μάτια των παιδιών αποτυπώνονται η ελπίδα, το όνειρο και η έμπνευση, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται στις διακρίσεις και τα μετάλλια, αλλά αποτελεί σχολείο χαρακτήρα, πειθαρχίας, δύναμης ψυχής και ανθρωπιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στιγμή της παραλαβής της σκυτάλης από τον παγκοσμιονίκη και συμπολίτη της Πάφου, Ιωσήφ Κεσίδης, χαρακτηρίζοντάς την ως στιγμή περηφάνειας για την πόλη.

Όπως ανέφερε, οι επιτυχίες των νέων ανθρώπων που διακρίνονται και προβάλλουν την Πάφο αποτελούν υπενθύμιση των δυνατοτήτων, των αξιών και του μέλλοντος του τόπου. Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχαν τα παιδιά του Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου», των οποίων η παρουσία, σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα, μετέφερε το πιο ισχυρό μήνυμα, επισημαίνοντας ότι μια κοινωνία κρίνεται από το κατά πόσο αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και τους δίνει χώρο να ονειρεύονται και να αισθάνονται ότι ανήκουν.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των παιδιών του Λαογραφικός Όμιλος Κτήμα, τα οποία με τους παραδοσιακούς χορούς τους πρόσθεσαν κυπριακό χρώμα στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σύνδεση πολιτισμού και αθλητισμού ως στοιχείων που διατηρούν ζωντανή την ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Κλείνοντας, ο κ. Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος δοκιμάζεται από πολέμους και διχασμούς, γεγονότα όπως η άφιξη της σκυτάλης υπενθυμίζουν πως οι άνθρωποι μπορούν ακόμη να προχωρούν μαζί, με σεβασμό, ειρήνη και κοινές αξίες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η σκυτάλη δεν πέρασε απλώς από την Πάφο, αλλά άφησε πίσω της ένα μήνυμα ελπίδας.