Οι πρώτες βουλευτικές στην Κύπρο το 1960. Αφιέρωμα στο Χρονικό την Κυριακή 24/05 δωρεάν με τον ΠΟΛΙΤΗ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα και το χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα. Ένα περιοδικό που γίνεται με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Κύπρου.

Οι πρώτες βουλευτικές στην Κύπρο το 1960

Δύο εβδομάδες πριν την επίσημη πριν από την επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1960 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες Βουλευτικές σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώσεων.