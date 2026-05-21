Μάκης Κεραυνός: Μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με πειθαρχία οι προβλέψεις Κομισιόν

Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της Κυπριακής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας που επηρεάζεται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας θα ανέλθει στο 2,3% για το 2026 και 2,7% για το 2027, με ταυτόχρονη διατήρηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος σε ικανοποιητικά επίπεδα και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους.

Επίσης οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές και η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3% κατά το 2026, ενώ η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 4,2% που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.

«Οι επιδόσεις αυτές της κυπριακής οικονομίας διατηρούνται σε συγκριτικά ψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημειώνει.

«Σε μια σημαντική περίοδο κατά την οποία, στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο, η Κύπρος φιλοξενεί το επόμενο διήμερο τα άτυπα Συμβούλια του Eurogroup και του Ecofin, με τη συμμετοχή όλων των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τράπεζων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας ενθαρρύνουν ώστε ως κυβέρνηση να συνεχίσουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και πειθαρχία την οικονομική μας πολιτική που δημιουργεί ασφαλείς συνθήκες για επενδύσεις και κίνητρα για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δίνοντας παράλληλα την πρέπουσα σημασία στην προστασία της οικονομίας από δυνητικούς κινδύνους που δημιουργεί το συνεχιζόμενο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον», τονίζει.