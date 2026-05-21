Βαρσοβία: «Persona non grata» ο Ισραηλινός Υπουργός Μπεν Γκβιρ μετά το βίντεο-χλευασμό κατά ακτιβιστών

Διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα σε Πολωνία και Ισραήλ – Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο Πολωνοί υπήκοοι που είχαν συλληφθεί στον «στολίσκο για τη Γάζα».

Το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Yπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Πολωνία «εξαιτίας της συμπεριφοράς του» μετά το βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός Υπουργός του Ισραήλ που τον δείχνει να χλευάζει ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα», οι οποίοι είναι γονατισμένοι και δεμένοι με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή τους.

«Ο Υπουργός (Ράντοσλαβ) Σικόρσκι αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να κινηθεί για την απαγόρευση στον Μπεν Γκβιρ είσοδο στο έδαφος της Δημοκρατίας (της Πολωνίας) λόγω της συμπεριφοράς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα σήμερα, το Υπουργείο κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία, απαιτώντας απ' αυτόν να ζητήσει «συγγνώμη» μετά τη σύλληψη των μελών του «στολίσκου για τη Γάζα» και τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ.

Μεταξύ των συλληφθέντων μελών του στολίσκου ήταν δύο Πολωνοί υπήκοοι.

Ο εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι δύο Πολωνοί, μαζί με άτομα άλλων εθνικοτήτων, μόλις αφέθηκαν ελεύθεροι από ισραηλινή φυλακή.

«Με χαρά σας ενημερώνω ότι σήμερα οι συμπολίτες μας, και όχι μόνο οι δικοί μας, θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ. Αυτά είναι πολύ καλά νέα», είπε.

«Έχουν ήδη εγκαταλείψει τη φυλακή όπου κρατούνταν. Βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς το αεροδρόμιο», συμπλήρωσε. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

