Παρέμβαση Αβέρωφ για την κόντρα Υπουργού Δικαιοσύνης και Αστυνομίας: «Πλήττει περαιτέρω το κύρος της»

Κάνει λόγο για περαιτέρω πλήγμα στο κύρος της Αστυνομίας εν μέσω αμφισβήτησης των θεσμών

Σε δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σχολιάζοντας τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Υπουργού και της ηγεσίας της Αστυνομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρει, οι θεσμοί βρίσκονται ήδη υπό αμφισβήτηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η δημόσια κόντρα, ακόμη και στην περίπτωση που ο Υπουργός έχει δίκαιο, «πλήττει περαιτέρω το κύρος» της Αστυνομίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η εικόνα της Αστυνομίας και των θεσμών γενικότερα δοκιμάζεται, αφήνοντας αιχμές για τις επιπτώσεις που προκαλούν τέτοιου είδους δημόσιες αντιπαραθέσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

