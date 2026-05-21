Παρέμβαση Αβέρωφ για την κόντρα Υπουργού Δικαιοσύνης και Αστυνομίας: «Πλήττει περαιτέρω το κύρος της»

Σε δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σχολιάζοντας τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Υπουργού και της ηγεσίας της Αστυνομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως αναφέρει, οι θεσμοί βρίσκονται ήδη υπό αμφισβήτηση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η δημόσια κόντρα, ακόμη και στην περίπτωση που ο Υπουργός έχει δίκαιο, «πλήττει περαιτέρω το κύρος» της Αστυνομίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η εικόνα της Αστυνομίας και των θεσμών γενικότερα δοκιμάζεται, αφήνοντας αιχμές για τις επιπτώσεις που προκαλούν τέτοιου είδους δημόσιες αντιπαραθέσεις στην εμπιστοσύνη των πολιτών.