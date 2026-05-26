Στο 28% για έσοδα και 25% για δαπάνες η υλοποίηση προϋπολογισμού μέχρι τέλος Απριλίου

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο την Τρίτη

Στο τέλος Απριλίου 2026 τα έσοδα ανήλθαν σε €3,06 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε 28% του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €2,83 δισ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 25%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται, η αύξηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των εσόδων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2025: €2,93 δισ., 28%), οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους κατά €0,12 δισ.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη υλοποίηση σε σχέση με τις δαπάνες (2025: €2,71 δισ., 24%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών σε μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις κατά €0,07 δισ. Όπως σημειώνει το Γενικό Λογιστήριο, την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού συνολικών δαπανών μέχρι τέλος Απριλίου ανερχόταν στο 24%.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι Εισροές από Αναλήψεις και Αποπληρωμές Εκδοθέντων Δανείων στο τέλος Απριλίου 2026 ανήλθαν σε €1,02 δισ. (2025: €0,02 δισ.), ενώ οι Εκροές από Αποπληρωμές και Έκδοση Δανείων ανήλθαν σε €1,05 δισ. (2025: €0,06 δισ.).

Την ίδια ώρα, οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν καν κατά €0,06 δισ. (4%) σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από Φ.Π.Α. κατά €0,06 δισ. (2026: €1,08 δισ., 2025: €1,02 δισ.).

Παράλληλα, οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,12 δισ. (10%) σε σχέση με το 2025, λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων κατά €0,10 δις (2026: €1,13 δισ., 2025: €1,03 δισ.).

Όσον αφορά την υλοποίηση στο τέλος Απριλίου για τις δαπάνες για μισθοδοσία, συντάξεις και φιλοδωρήματα για το 2026, το Γενικό Λογιστήριο σημειώνει ότι παρουσίασε μικρή μείωση, ύψους €0,01 δισ. (2026 €1,07 δισ., 2025 €1,08 δισ.).

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές έως το τέλος Απριλίου ανήλθαν σε €0,62 δισ., έναντι €0,59 δισ. το 2025. Η αύξηση κατά €0,03 δισ. (4%) οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των δαπανών για παροχές υγείας και στέγασης, κατά περίπου €0,01 δισ. η καθεμία.

Οι μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθαν σε €0,60 δισ. (2025: €0,53 δισ.), παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €0,07 δισ. (14%) σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης του ιδίου πόρου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά €0,04 δισ. (2026: €0,13 δισ., 2025: €0,09 δισ.) και της αύξησης της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,02 δισ. (2026: €0,23 δισ., 2025: €0,21 δισ.).

Ταυτόχρονα, η υλοποίηση για τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθαν σε €0,24 δισ. (2025: €0,21 δισ.). Όπως σημειώνεται, η αύξηση της τάξεως των €0,03 δισ., οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών Άμυνας και Αστυνόμευσης κατά €0,02 δισ. (2026: €0,08 δισ., 2025: €0,06 δισ.).

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Απριλίου πραγματοποιήθηκαν Δαπάνες Χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους και έξοδα ύψους €0,15 δισ. (2025: €0,15 δισ.).

Οι Αναλήψεις Δανείων και οι Αποπληρωμές Εκδοθέντων Δανείων στο τέλος Απριλίου 2026 ανήλθαν σε €1,02 δισ. (2025: €0,02 δισ.). Η αύξηση που παρατηρείται σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο οφείλεται στη διαφορετική χρονικότητα ανάληψης του δανείου (ΕΜΤΝs).

Οι Αποπληρωμές Δανείων και η Έκδοση Δανείων σε τρίτους στο τέλος Απριλίου 2026 ανήλθαν σε €1,05 δισ. (2025: €0,06 δισ.), εκ των οποίων τα €1,01 δισ. αφορούν την αποπληρωμή δανείων εξωτερικού (2025: €0,01 δισ.), και τα €0,03 δισ. την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού (2025: €0,04 δισ.).

Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθε στα €80,9 εκ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €17,1 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτηρίων, ύψους €11,8 εκ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €11 εκ., στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, ύψους €9,6 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων ύψους €6,3 εκ., στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €5,3 εκ., στις δαπάνες για αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού, ύψους €5 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €3,9 εκ., και στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €2,8 εκ.

Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, σημειώνεται ότι η υλοποίηση μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθε στα €65,1 εκ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €19,3 εκ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €7,6 εκ., στο Σχέδιο Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ύψους €7,2 εκ., σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €5,6 εκ., σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, ύψους €4,7 εκ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €2,6 εκ., στις δράσεις για Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/ Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/Ψηφιακού Μετασχηματισμού ύψους, €2,6 εκ., στο Σχέδιο Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ύψους €2,4 εκ., σε συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα, ύψους €2 εκ., και στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ύψους €1,8 εκ.

Η υλοποίηση όσον αφορά Χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθε στα €50,6 εκ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €28,8 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €11,7 εκ., στη χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ύψους €2,6 εκ., σε άλλες χορηγίες εξωτερικού για παροχή τεχνικής βοήθειας, ύψους €2,5 εκ., στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €2 εκ., και στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €1,9 εκ.

Για τις κοινωνικές παροχές, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθε στα €22,9 εκ. και οφείλεται κυρίως σε παροχές παιδείας, ύψους €19,8 εκ., σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €2 εκ., σε παροχές στέγασης, ύψους €0,9 εκ., και σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας, ύψους €0,1 εκ.

Σημειώνεται ότι, ενώ την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι τον Απρίλιο ανερχόταν στο 13%, το ποσοστό υλοποίησης για το 2026 ανέρχεται στο 14%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

