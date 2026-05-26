Οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία, ανακοινώνει το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν την εκεχειρία με τα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τη Δευτέρα επιδρομές στο νότιο Ιράν εναντίον στόχων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων, που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες και κατά θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, σε αυτό που χαρακτήρισε αμυντικές ενέργειες.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός από την 8η Απριλίου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στη νότια επαρχία Μπαντάρ Αμπάς περί τα μεσάνυχτα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Χορμοζάν τις τελευταίες 48 ώρες... Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες», ανέφερε η ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

