Εντυπωσιακό βίντεο: Ανεμοστρόβιλος σκόνης «χτυπά» την Φλόριντα - Τι είναι και πώς σχηματίζεται

Ανεμοστρόβιλος σκόνης (dust devil) καταγράφηκε στη Φλόριντα, αφήνοντας έκθαμβους τους κατοίκους της περιοχής.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο εμφανίζεται κάτω από καλές καιρικές συνθήκες, με καθαρό ουρανό, ασθενείς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το Fox Weather, o «διάβολος σκόνης» δημιουργείται όταν ο θερμός αέρας από το έδαφος ανυψώνεται απότομα με αποτέλεσμα οι άνεμοι να δημιουργούν μια περιστρεφόμενη δίνη.

Οι «διάβολοι σκόνης» έχουν συνήθως διάρκεια λίγων λεπτών και αρκετά χαμηλές ταχύτητες ανέμου για αυτό και σπάνια προκαλούν ζημιές.

