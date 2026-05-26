Το «Ταξίδι Αξιών» της Lidl Κύπρου: Όταν οι εταιρικές αξίες γίνονται τραγούδι και έμπρακτη επένδυση στη νέα γενιά

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι η εταιρική κουλτούρα δεν είναι απλά λέξεις σε έναν τοίχο, αλλά μια ζωντανή καθημερινότητα. Πιστά προσηλωμένη στις αξίες της για ομαδικότητα, εμπιστοσύνη και συνεχή εξέλιξη, η εταιρεία παρουσιάζει το νέο της εταιρικό τραγούδι και video clip, ενώ παράλληλα ανοίγει νέους ορίζοντες καριέρας, αναζητώντας περισσότερους από 20 Υποδιευθυντές και Υποδιευθύντριες Καταστημάτων σε όλη την Κύπρο στο πλαίσιο μια ευρύτερης οργανωτικής αλλαγής και αναβάθμισης των Διοικητικών Ομάδων της.

Οι άνθρωποι της Lidl Κύπρου γίνονται… πρωταγωνιστές. Το νέο εταιρικό τραγούδι και video clip δημιουργήθηκε συλλογικά, με τη συμβολή και τη συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων της εταιρείας. Με σύγχρονο ρυθμό και αισιόδοξο μήνυμα, το «Ταξίδι Αξιών» αποτυπώνει με αυθεντικότητα τον σεβασμό, τον ρεαλισμό και την αποδοτικότητα που χαρακτηρίζουν την ομάδα. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει πώς η δημιουργικότητα στο χώρο εργασίας μπορεί να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη, αποδεικνύοντας ότι όταν το «εμείς» γίνεται πράξη, τα αποτελέσματα είναι πάντα κορυφαία.

Η ζωντανή αυτή κουλτούρα αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για νέους επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην καριέρα τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl Κύπρου ενισχύει τις Διοικητικές ομάδες των καταστημάτων της σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο, προσφέροντας 20 νέες θέσεις Υποδιευθυντών/ριών Καταστήματος. Ο ρόλος αυτός αποτελεί ένα δυναμικό σημείο εισόδου στην αγορά εργασίας προσφέροντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να αναπτύξουν μέσα σε λίγο χρόνο ουσιαστικές δεξιότητες στην ηγεσία, τη διοίκηση ομάδων και τη λήψη αποφάσεων, εμπειρίες που σε άλλες περιπτώσεις θα απαιτούσαν πολλά περισσότερα χρόνια.

Για τη Lidl Κύπρου, η επένδυση στους ανθρώπους της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δίκαιη ανταμοιβή και τη διαφάνεια. Σε ένα περιβάλλον όπου η συνεισφορά κάθε μέλους αναγνωρίζεται έμπρακτα, η εταιρεία προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πακέτα της αγοράς. Συγκεκριμένα, για τις θέσεις των Υποδιευθυντών/ριών, ο αρχικός μικτός μισθός ορίζεται στα 1.530€, ο οποίος σε διάστημα δύο ετών ανέρχεται στα 1.720€. Παράλληλα, για το σύνολο των ανθρώπων της στα καταστήματα, η εταιρεία εξασφαλίζει υψηλές απολαβές με αρχικό μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.220€, 14 μισθούς το χρόνο (συμπεριλαμβανομένου του bonus καλοκαιρινής άδειας), ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, vouchers δύο φορές το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές γονεϊκότητας.

Για τη Lidl Κύπρου, κάθε νέα πρόσληψη είναι μια επένδυση στο μέλλον. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες που διαθέτουν όρεξη, υπευθυνότητα και πάθος για ομαδικότητα, μπορούν να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και να γίνουν μέρος αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού στο team.lidl.com.cy.

