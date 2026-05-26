Σε συναγερμό η Αστυνομία: Επίθεση εναντίον τους κατήγγειλαν Ισραηλινοί στο κέντρο της Λευκωσίας - Ένας τραυματίας

Σοβαρό επεισόδιο με καταγγελλόμενη επίθεση εναντίον τριών προσώπων διερευνά η Αστυνομία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην παλιά Λευκωσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Θράκης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται πρόσωπα από το Ισραήλ.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα πρόσωπο, το οποίο φέρει τραύμα στο αυτί. Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και λήψη καταθέσεων, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή.

Για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, δύο πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕ Λευκωσίας, όπου ανακρίνονται από τις Αρχές.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.