Εγκυμονεί κινδύνους η αναθεώρηση του Κανονισμού για επιβάτες, λένε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών

Ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, προειδοποιούν ότι η αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Δικαιώματα των Επιβατών εγκυμονεί κινδύνους για τους ταξιδιώτες, καλώντας τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών να διασφαλίσουν ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν και δεν θα αποδυναμώσουν την προστασία των επιβατών.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι «οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δικαιούνται σαφή, εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά δικαιώματα» και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε οπισθοχώρηση θα στερούσε από εκατομμύρια πολίτες ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας.

Όπως σημειώνεται, οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναθεώρηση του Κανονισμού κινούνται προς κατεύθυνση που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η αύξηση του ορίου καθυστέρησης για καταβολή αποζημίωσης στις τέσσερις και έξι ώρες θα στερούσε από περισσότερο από το 60% των επιβατών το δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ η μείωση των ποσών έως και κατά 67% θα επιβάρυνε περαιτέρω τους καταναλωτές.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη διεύρυνση του καταλόγου των «έκτακτων περιστάσεων» θα απέκλειε ακόμη περισσότερους επιβάτες από οποιαδήποτε αποζημίωση.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπογραμμίζει επίσης ότι οι απεργίες προσωπικού δεν θα πρέπει να θεωρούνται έκτακτες περιστάσεις, καθώς συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι η ελλιπής ενημέρωση των επιβατών για τη διαδικασία υποβολής παραπόνων και αιτημάτων αποζημίωσης έχει ως αποτέλεσμα μόλις το 38% των δικαιούχων να λαμβάνει τελικά αποζημίωση, ενώ η πλειονότητα δεν προχωρεί καν σε υποβολή αιτήματος.

Για τον λόγο αυτό, οι οργανώσεις καταναλωτών ζητούν την υποχρεωτική αποστολή προ-συμπληρωμένων εντύπων αποζημίωσης και επιστροφής χρημάτων για κάθε περιστατικό, ώστε οι επιβάτες να ενημερώνονται άμεσα για τα δικαιώματά τους και να μπορούν να υποβάλλουν αίτημα χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις για βασικές υπηρεσίες, με επιβαρύνσεις που φθάνουν έως €75 για χειραποσκευή, έως €300 για επιλογή θέσεων οικογενειών, καθώς και χρεώσεις για εκτύπωση κάρτας επιβίβασης.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι οι πρακτικές αυτές πλήττουν τη διαφάνεια των τιμών και ζητά την απαγόρευσή τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνεται, η νομολογία της ΕΕ έχει ήδη κρίνει ότι χειραποσκευή εύλογου μεγέθους δεν μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετη χρέωση. Παράλληλα, η εφαρμογή ρητρών «no-show» αναγκάζει επιβάτες να προχωρούν σε νέα αγορά εισιτηρίων, με μέσο επιπλέον κόστος €770 ανά κράτηση.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ακόμη ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές κρίσεις ανέδειξαν σημαντικά κενά προστασίας για επιβάτες που ταξιδεύουν προς την ΕΕ με μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν παρέχεται βοήθεια ή δυνατότητα επαναδρομολόγησης.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις καταναλωτών, η επέκταση του Κανονισμού σε όλες τις πτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφάλιζε ίση προστασία για όλους τους επιβάτες, θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό και θα υποχρέωνε όλες τις αεροπορικές εταιρείες να διαθέτουν νομικό εκπρόσωπο εντός της ΕΕ.

Τέλος, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των μικρών παιδιών.

ΚΥΠΕ