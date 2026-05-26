Κατεχόμενα: O Ουστέλ μετά τις βουλευτικές εκλογές - «Η ομοσπονδία αποδυναμώνεται»

Η ολοένα και πιο ισχυρή υπερεθνικιστική πολιτική από την ελληνοκυπριακή πλευρά» που ενισχύθηκε με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, κατέδειξαν για άλλη μια φορά σαφώς μια απόκλιση από μια ρεαλιστική, βιώσιμη και δίκαιη κατανόηση του Κυπριακού, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ ισχυριζόμενος ότι αποδεικνύεται πόσο σωστή είναι η πολιτική των δύο κρατών που υπερασπίζονται εδώ και χρόνια.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση ο κ. Ουστέλ υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε για άλλη μια φορά ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά «δεν είναι και δεν θα είναι έτοιμη για μια δίκαιη κατανόηση του κυπριακού ζητήματος με βάση την κυριαρχική ισότητα των δύο λαών, το ισότιμο διεθνές καθεστώς τους και τις υπάρχουσες πραγματικότητες». Είναι, ισχυρίστηκε, «αξιοσημείωτο ότι με τα αποτελέσματα των εκλογών, η υπερεθνικιστική πολιτική έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και η επιρροή των αντιλήψεων που βλέπουν τον τουρκοκυπριακό λαό όχι ως ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους αλλά ως μειονότητα έχει αυξηθεί».

Υποστήριξε επίσης ότι η υποστήριξη για μια λύση με επίκεντρο την ομοσπονδία από την ελληνοκυπριακή πλευρά έχει σαφώς αποδυναμωθεί.

«Είναι σαφές ότι έχει διαμορφωθεί μια πολύ πιο σκληρή και πιο αποκλειστική πολιτική ατμόσφαιρα ενάντια στα δικαιολογημένα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς που βασίζονται στην κυριαρχική ισότητα». Κι αυτή η εικόνα, πρόσθεσε, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πόσο σωστό και ρεαλιστικό είναι το όραμα λύσης δύο κρατών, που υποστηρίζουν εδώ και χρόνια στο Κυπριακό.

«Σε αυτό το σημείο, η βούληση των δύο κρατών που έχουμε επιδείξει στο Κυπριακό, το ψήφισμα για το Κυπριακό που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και η πολιτική της αποφασιστικής επιδίωξης της αναγνώρισης και προώθησης της τδβκ από τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποτελούν τον πιο σωστό και ισχυρότερο οδικό χάρτη για την επόμενη περίοδο», υποστηρίζει περαιτέρω.

Ως ΚΕΕ, συνέχισε, ανεξάρτητα από το τι λέει ή κάνει ο καθένας, θα συνεχίσουν να εργάζονται αποφασιστικά για την ενίσχυση του ψευδοκράτους, την αύξηση της ευημερίας των Τ/κ, το τέλος των άδικων «απομονώσεων» και «για να πάρει το κράτος μας τη θέση που του αξίζει στη διεθνή κοινότητα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ