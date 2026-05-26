PRIMETIME TECH: iPhone 20 Pro leaks, Windows 11 update και Xiaomi 17 Max με μπαταρία που εντυπωσιάζει

Το PRIMETIME TECH επέστρεψε και αυτή την Τρίτη μέσα από τη συχνότητα του ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6, με τον Dimitri G και τον Techaholic να ξεχωρίζουν τα σημαντικότερα νέα της εβδομάδας από τον κόσμο της τεχνολογίας.

Από τις νέες πληροφορίες για το iPhone 20 Pro της Apple, μέχρι το σημαντικό update των Windows 11 και τη νέα εντυπωσιακή πρόταση της Xiaomi με μπαταρία 8.000mAh, το επεισόδιο είχε όλα όσα απασχολούν σήμερα τους φίλους της τεχνολογίας.

iPhone 20 Pro: Νέος σχεδιασμός και μεγάλες αλλαγές στον ορίζοντα

Η συζήτηση ξεκίνησε με τις τελευταίες διαρροές γύρω από το iPhone 20 Pro, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική σχεδιαστική αλλαγή για την Apple.

Όπως αναφέρθηκε στο PRIMETIME TECH, η εταιρεία φαίνεται πως ετοιμάζει ένα εντελώς νέο design για τη σειρά Pro, με πιο έντονη διαφοροποίηση στο πίσω μέρος της συσκευής και αισθητική που θυμίζει περισσότερο τη λογική του Google Pixel.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για αλλαγές στην οθόνη, με πιθανή curved προσέγγιση όχι μόνο δεξιά και αριστερά αλλά και στο πάνω και κάτω μέρος, δίνοντας μια πιο immersive εμπειρία χρήσης.

Αν επιβεβαιωθούν, οι αλλαγές αυτές θα αποτελέσουν ένα από τα μεγαλύτερα redesign που έχουμε δει στα iPhone τα τελευταία χρόνια.

Windows 11: Update που καλό είναι να μην αγνοήσετε

Στη συνέχεια η κουβέντα πέρασε στη Microsoft και τα Windows 11.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, η Microsoft ετοιμάζει update που αφορά τα Secure Boot certificates του λειτουργικού συστήματος, ένα κομμάτι που σχετίζεται με την ασφαλή εκκίνηση του υπολογιστή.

Για τους περισσότερους χρήστες αυτό μεταφράζεται απλά σε μια ενημέρωση που όταν εμφανιστεί καλό είναι να εγκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση.

Παρότι τεχνικό στη φύση του, το συγκεκριμένο update θεωρείται σημαντικό για τη συνέχεια και τη σωστή λειτουργία των Windows 11 τα επόμενα χρόνια.

Xiaomi 17 Max: Η μπαταρία που τραβά τα βλέμματα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του επεισοδίου ήταν η αναφορά στο νέο Xiaomi 17 Max.

Η συσκευή έκανε αίσθηση λόγω της μεγάλης μπαταρίας των 8.000mAh, αριθμός που ξεφεύγει αισθητά από τα δεδομένα των περισσότερων σημερινών flagship smartphones.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και σε σχετική δοκιμή αυτονομίας, όπου η συσκευή της Xiaomi φέρεται να εντυπωσίασε με τη διάρκειά της απέναντι σε iPhone.

Το συμπέρασμα ήταν ξεκάθαρο: η αυτονομία παραμένει ένα από τα βασικά σημεία που θέλουν να βλέπουν οι χρήστες να βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Το PRIMETIME TECH κάθε Τρίτη στον ΠΟΛΙΤΗ FM

Ο Dimitri G και ο Techaholic επιστρέφουν κάθε Τρίτη απόγευμα μέσα από τον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6 με τα σημαντικότερα tech νέα της εβδομάδας, σχολιασμό και όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε από τον χώρο της τεχνολογίας.

Από Apple και Microsoft μέχρι smartphones, apps και gadgets, το PRIMETIME TECH συνεχίζει να φέρνει στην πρώτη γραμμή όσα απασχολούν καθημερινά τους φίλους της τεχνολογίας στην Κύπρο και όχι μόνο.