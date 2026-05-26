Ποινή φυλάκισης 15 χρόνων σε 35χρονο για απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε στην Πάφο

Ποινή φυλάκισης διάρκειας 15 χρόνων επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, σε άντρα ηλικίας 35 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τον Απρίλιο του 2025, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης και την Αστυνομία, το πρωί στις 14 Απριλίου, 2025, ενώ δύο γυναίκες, ηλικίας 33 και 24 ετών, εργάζονταν σε φαρμακείο, στην επαρχία Πάφου, δέχθηκαν επίθεση από τον 35χρονο. Από την επίθεση οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, με αποτέλεσμα η 33χρονη να νοσηλευτεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Η 24χρονη επισκέφθηκε επίσης το Γενικό Νοσοκομείο και αφού έτυχε περίθαλψης, έλαβε εξιτήριο την ίδια μέρα. Την υπόθεση διερεύνησε το ΤΑΕ Πάφου.