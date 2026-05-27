«Μεγάλο φιάσκο» οι δειγματοληψίες, λένε οι κτηνοτρόφοι – Αναμένουν μεγάλη προσέλευση στη διαμαρτυρία

Ως «μεγάλο φιάσκο» χαρακτήρισε το θέμα των δειγματοληψιών, με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στην Πάχνα, η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ ανέφερε πως αναμένεται μεγάλη προσέλευση στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματίσει για το πρωί της Παρασκευής έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καΐλας, δήλωσε ότι το θέμα κινητοποιήσεων δεν έχει συζητηθεί, τονίζοντας την ανάγκη συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη σύσταση τριμελούς επιστημονικής επιτροπής για εξέταση ενδεχόμενης τροποποίησης του πρωτοκόλλου για τις θανατώσεις.

«Κορόιδεψαν τον κόσμο. Από τη μία λένε ότι επιτρέπεται να πιάνουν δείγματα και από την άλλη λένε ότι δεν επιτρέπεται. Είναι ένα μεγάλο φιάσκο», είπε στο ΚΥΠε η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων».

Όσον αφορά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ερχόμενης Παρασκευής, η κ. Πέτρου ανέφερε ότι «αναμένεται μεγάλη προσέλευση».

«Θέλουμε να μας στηρίξουν όλοι γιατί ένα πράγμα που μας αφορά όλους», σημείωσε.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει σκέψη για κοινή κινητοποίηση με την «Ισότητα» στις 4 Ιουνίου έξω από τη Βουλή, η κ. Πέτρου ανέφερε ότι «έχουμε επαφές μαζί τους όμως δεν μπορώ να απαντήσω εάν θα κατέβουμε μαζί σε διαμαρτυρία».

«Δεν έδωσαν τις αποζημιώσεις που έταξαν στους κτηνοτρόφους, τους ξεγέλασαν», είπε αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων.

Σχετικά με τη στάση των υπόλοιπων αγροτικών οργανώσεων, η κ. Πέτρου είπε ότι «υποτίθεται ότι είναι μαζί μας μέσα από τα λεγόμενά τους τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα θα φανεί εάν όντως μας στηρίζουν ή όχι».

«Στη χθεσινή σύσκεψη που είχαμε, που ήταν παρόντες και οι ομάδες παραγωγών, δεν μιλήσαμε για κινητοποιήσεις», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καΐλας.

«Θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δούμε πώς ξεπερνούμε αυτό το πρόβλημα», σημείωσε.

«Όντως είναι ένα σοβαρό πρόβλημα οι θανατώσεις των ζώων και είναι κάτι που δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Σημείωσε πως πρέπει να γίνουν ξανά τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου. «Δεν είναι μόνο οι σπάνιες φυλές, πρέπει να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Να τα παίρνεις όλα τα ζώα σβάρνα και να τα θανατώνεις όλα δεν είναι σωστό και δεν μας βγάζει πουθενά», ανέφερε.

Σε σχέση με την εξάπλωση και τη μεταφορά του ιού στην Πάχνα, ο κ. Καΐλας ανέφερε: «Nα πούμε ότι ο κόσμος έχει άδικο; Θέλει επιστημονική τοποθέτηση για αυτό το θέμα. Ο ενεργός ιός πώς πήγε στην Πάχνα;» διερωτήθηκε.

Είπε επίσης ότι οι αγροτικές οργανώσεις πρότειναν τη σύσταση μιας επιστημονικής ομάδας, η οποία θα απαρτίζεται από ένα κτηνίατρο, έναν νομικό και την πρώην Επίτροπο στην ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

«Να γίνει μια τριμελής ομάδα η οποία να επανεξετάσει το θέμα Ευρώπη και το πρωτόκολλο», σημείωσε.

Είπε, ακόμη, ότι υπάρχει πρόβλημα με την αποστολή εμβολίων.

«Με μεγάλες πιέσεις έρχονται άλλες 300.000 που δεν καλύπτουν τον ζωικό πληθυσμό», ανέφερε.

Όσον αφορά το θέμα μετακίνησης των ζώων για πάχυνση, σημείωσε πως «συζητήσαμε τη μετακίνηση των ζώων για πάχυνση, κάτι το οποίο θα εξετάσουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες".

Παράλληλα, επισήμανε ότι «υπάρχει υπερβολικός ζωικός πληθυσμός στις μονάδες. Δεν μπορούν να μένουν τα ζώα στοιβαγμένα, γιατί θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα με άλλες ασθένειες».

Όπως είπε, οι αγροτικές οργανώσεις ζήτησαν να επιτρέπεται η βόσκηση σε περιοχές χωρίς κρούσματα.

«Στο τέλος της ημέρας θα καούμε ζωντανοί με την άγρια βλάστηση που υπάρχει», τόνισε.

Σχετικά με το θέμα των σιτηρών, ανέφερε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, «με αποτέλεσμα να τιμωρούμε τους κτηνοτρόφους και με αυτόν τον τρόπο».

«Αγοράζουν σιτηρά εισαγόμενα κατά 40 ευρώ τον τόνο πιο ακριβά. Αγοράζουν χονδροειδείς τροφές κατά 70 ευρώ τον τόνο πιο ακριβές και ακόμα θα πάρουμε αποφάσεις», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Πρέπει να γίνει επανεξέταση για τις θανατώσεις, γι' αυτό είχα εισηγηθεί να γίνει μια τριμελής επιστημονική ομάδα από καταρτισμένους ανθρώπους».

«Εμείς θέλουμε επιστημονικά και τεκμηριωμένα να αλλάξει αυτό το πράγμα», είπε.

Καταληκτικά, ο κ. Καΐλας ανέφερε ότι, αφού δεν σταμάτησε η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού με το υφιστάμενο πρωτόκολλο, «κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε».

ΚΥΠΕ