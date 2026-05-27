Καλύτερα να περπατάμε γρήγορα ή για περισσότερη ώρα; Μετά τα 60 η απάντηση αλλάζει

Ωστόσο, ένα συχνό ερώτημα αφορά το αν είναι προτιμότερο το γρήγορο περπάτημα με ένταση ή μια πιο αργή και μεγάλη σε διάρκεια βόλτα. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση, καθώς η επιλογή εξαρτάται από τους προσωπικούς στόχους υγείας και τη φυσική κατάσταση του καθενός.

Η αξία ενός γρήγορου ρυθμού για την καρδιά

Το περπάτημα με πιο γρήγορο ρυθμό φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα. Όταν η ένταση αυξάνεται και η αναπνοή γίνεται ελαφρώς πιο γρήγορη, η καρδιά εκπαιδεύεται να λειτουργεί πιο αποδοτικά και βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος. Παράλληλα, αυτή η μορφή άσκησης συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικότητας των αρτηριών και στον καλύτερο έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, το γρήγορα περπάτημα ενισχύει τον μεταβολισμό και μπορεί να βελτιώσει την απόκριση του οργανισμού στην ινσουλίνη, στοιχείο που θεωρείται σημαντικό για την πρόληψη του διαβήτη ή τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Για όσους έχουν ως βασικό στόχο την προστασία της καρδιάς και των αγγείων, η ενσωμάτωση σύντομων διαστημάτων γρήγορου βαδίσματος στην καθημερινότητα προτείνεται ως αποτελεσματική πρακτική.

Τα οφέλη ενός αργού περπατήματος

Από την άλλη πλευρά, μια μεγαλύτερης διάρκειας βόλτα με ήπιο ρυθμό έχει μια διαφορετική αλλά εξίσου ευεργετική επίδραση στον οργανισμό. Το περπάτημα επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις, γεγονός που το καθιστά προτιμότερο για άτομα με ήπιες ενοχλήσεις στα γόνατα ή στους γοφούς. Παράλληλα, ένας περίπατος στη φύση διάρκειας 40 έως 60 λεπτών μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, και καθαρίζει το μυαλό. Επίσης, το περπάτημα για αρκετή ώρα βοηθά τον οργανισμό να χρησιμοποιεί περισσότερο το λίπος ως πηγή ενέργειας, κάτι που μπορεί να διευκολύνει τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους χωρίς υπερβολική καταπόνηση.

Βρείτε μία ισορροπία και «ακούστε» το σώμα σας

Οι σύγχρονες οδηγίες υπογραμμίζουν ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι συχνά ο συνδυασμός διαφορετικών μορφών περπατήματος μέσα στην εβδομάδα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να οργανώσετε την εβδομάδα σας εναλλάσσοντας τρεις πιο σύντομες και δυναμικές εξόδους με δύο μεγαλύτερους και πιο χαλαρούς περιπάτους, ίσως με παρέα, τα Σαββατοκύριακα. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε μικρές αλλαγές κατά τη διάρκεια του ίδιου περιπάτου. Δοκιμάστε να περπατήσετε γρήγορα για τρία λεπτά και στη συνέχεια να επιβραδύνετε για άλλα πέντε: αυτή η τεχνική σάς επιτρέπει να αποκομίσετε τα οφέλη της έντασης χωρίς να υπερφορτώνεστε.

Όταν ασκείστε είναι σημαντικό να δίνετε προσοχή στα μηνύματα που σας δίνει το σώμα σας. Αν μπορείτε να μιλάτε ενώ βαδίζετε, αλλά όχι να τραγουδάτε, τότε η ένταση θεωρείται κατάλληλη για την ασφαλή άσκηση της καρδιάς. Αντίθετα, η έντονη δύσπνοια που σας εμποδίζει να μιλήσετε, είναι σημάδι ότι πρέπει να επιβραδύνετε. Δώστε επίσης προσοχή στα σημάδια που εμφανίζονται μετά την άσκηση. Παρατεταμένοι πόνοι μετά τη δραστηριότητα μπορεί να δείχνουν υπερβολική καταπόνηση και ανάγκη προσαρμογής της άσκησης.

Σε κάθε περίπτωση, αν έχετε ανησυχίες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας για συμβουλές.

Πηγή: iefimerida.gr