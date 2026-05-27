Δολοφονία Δημοσθένους: Θα αγορεύσουν ζητώντας διευκρινίσεις επί των κατηγοριών

Ούτε και αυτή τη φορά δεν υπήρξε πρόοδος στη δίκη για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Αν και ήταν ορισμένη για απάντηση των έξι κατηγορουμένων στις 17 συνολικά κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι συνήγοροί τους ζήτησαν εκ νέου διευκρινίσεις στις λεπτομέρειες των κατηγοριών. Το αίτημα των δικηγόρων των κατηγορουμένων είναι όπως η κατηγορούσα αρχή ξεκαθαρίσει τον ρόλο και την εμπλοκή του κάθε κατηγορούμενου σε έκαστη κατηγορία.

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων 3-6 θα αγορεύσουν σε επόμενη δικάσιμο για το προδικαστικό αυτό ζήτημα, αν και από τη παρούσα δικάσιμο δήλωσαν ενώπιον του δικαστηρίου ότι «πρέπει να προσδιοριστεί για κάθε κατηγορία ο ρόλος και η εμπλοκή έκαστου κατηγορούμενου».

Από τη πλευρά της η κατηγορούσα αρχή, απαντώντας σε αίτημα που εκκρεμούσε από την προηγούμενη διαδικασία αναφέρθηκε στην 1η μόνο κατηγορία, δηλαδή αυτή του φόνου εκ προμελέτης, ότι «η παράνομη πράξη συνιστάτε στον πυροβολισμό του θύματος», ξεκαθαρίζοντας ότι «ο ρόλος έκαστου προκύπτει με λεπτομέρεια και σαφήνεια από το μαρτυρικό υλικό».

Ακολούθως σε σχέση με το μαρτυρικό υλικό η τοποθέτηση της κατηγορούσας αρχή ήταν ότι το μαρτυρικό υλικό που έχει στην κατοχή της η αστυνομία και η εισαγγελία στην παρούσα φάση, έχει δοθεί στην ολότητά του σε όλους. Επιπλέον, σχετικά με το αίτημα των συνηγόρων για την ετοιμασία συνοπτικής έκθεσης, διευκρινίστηκε ότι ζητήθηκε από την αστυνομία η ετοιμασία ενός χρονολογίου το οποίο όμως δεν θα αποτελεί μέρος του μαρτυρικού υλικού αλλά θα λειτουργήσει επικουρικά για να βοηθήσει την διαδικασία και το δικαστήριο.

Τέλος το Κακουργιοδικείο Λεμεσού όρισε την υπόθεση για τις 5 Ιουνίου, προκειμένου να ακούσει το προδικαστικό ζήτημα τις ένστασης στο κατηγορητήριο. Ταυτόχρονα η Πρόεδρος του Δικαστηρίου ήταν ξεκάθαρη τόσο προς την κατηγορούσα αρχή όσο και προς τους δικηγόρους των κατηγορουμένων ότι από την επόμενη δικάσιμο η διαδικασία θα ορίζεται καθημερινά και θα προχωρήσει τάχιστα. «Να ξεχάσετε τα ημερολόγια σας και να είστε έτοιμοι να είστε εδώ κάθε μέρα από την επόμενη δικάσιμο», ξεκαθαρίζοντας ότι «τα χρονικά περιθώριο είναι συγκεκριμένα και πρέπει να προχωρήσουμε».

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 5 Ιουνίου με τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση ως υπόδικοι στις Κεντρικές, εκτός του κατηγορούμενου 3 που είναι ελεύθερος υπό όρους. Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι των κατηγορουμένων 4 και 5 ανέφεραν ότι θα φέρουν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους στην επόμενη δικάσιμο.