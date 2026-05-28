Διεθνής διάκριση για τον Όμιλο Πηλακούτα στο ετήσιο NISSAN European Partner Conference 2026

Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε ο Όμιλος Πηλακούτα, στο ετήσιο NISSAN European Partner Conference 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου στο Παρίσι.

Στο συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 33 χώρες, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις και τις στρατηγικές ανάπτυξής τους για το brand της NISSAN. Ο Όμιλος Πηλακούτα απέσπασε το βραβείο Best INSC Market Share Award, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των αγορών του δικτύου της Nissan Europe.

Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Κόδρο Πηλακούτα, Head of Business Operations του Ομίλου Πηλακούτα στην Κύπρο, από τον κ. Massimiliano Messina, Chairperson της AMIEO Region της NISSAN, παρουσία ανώτατων στελεχών της εταιρείας. Ο κ. Κόδρος Πηλακούτας σημείωσε μεταξύ άλλων: «Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη NISSAN Κύπρου και αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό της ομάδας μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση, με στόχο να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην κυπριακή αγορά.»

Η νέα αυτή διεθνής αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική παρουσία της NISSAN Κύπρου και επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία στο ευρωπαϊκό δίκτυο της NISSAΝ.

Με το κύρος και την εγγύηση του Ομίλου Πηλακούτα.