Πορεία στο Προεδρικό για τον αφθώδη πυρετό - Ζητούν στήριξη από όλη την κοινωνία οι κτηνοτρόφοι

Στήριξη από τον κόσμο ζητούν οι κτηνοτρόφοι που θα συγκεντρωθούν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή στις 11:00 για να διαμαρτυρηθούν για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, ανέφερε την Πέμπτη η εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου.

Η κ. Πέτρου σημείωσε ότι οι διαμαρτυρόμενοι κτηνοτρόφοι θα συγκεντρωθούν στις 10:00 στο ΓΣΠ, στη Λευκωσία, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει η πορεία τους προς το Προεδρικό Μέγαρο.

«Αναμένουμε ότι ο Πρόεδρος θα δεχθεί να μπούμε στο Προεδρικό για να συζητήσουμε μαζί του», τόνισε.

Την ίδια ώρα, κάλεσε τον κόσμο «να στηρίξει αυτόν τον αγώνα για όλους μας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι για να βοηθήσουν την κατάσταση γιατί τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται, η κατάσταση ξέφυγε, άρα μάς αφορά όλους». 

Η Στέλλα Πέτρου επεσήμανε ότι τα αιτήματα των κτηνοτρόφων είναι να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων, να σταματήσουν οι δειγματοληψίες και να αποζημιωθούν σωστά οι πληγέντες κτηνοτρόφοι.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για τις αποζημιώσεις, είπε ότι οι αριθμοί που παρέθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι «ανύπαρκτοι», λέγοντας ότι οι υπηρεσίες πρέπει να δουν τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων που έχουν απώλειες ζώων λόγω κλοπών ή θανάτων, γιατί όπως υποστήριξε «ακούγεται ότι δεν θα αποζημιωθούν». «Θέλουμε πιο ξεκάθαρη απάντηση. Ας τους βάλουν πρόστιμο για τα ζώα που λείπουν και ας τους αποζημιώσουν για τα ζώα που τους θανάτωσαν» συμπλήρωσε.

«Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν βγάζει πουθενά αυτή η κατάσταση. Φαίνεται πλέον ότι η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο των υπηρεσιών. Ο ιός έφθασε μέχρι την Πάχνα και το Παλαιομέτοχο», κατέληξε.  

