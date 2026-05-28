Τιμητική διάκριση στον Σωτήρη Καραραγιώργη για τη διαχρονική προσφορά του στον πολιτισμό και την πατρίδα

Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η τιμητική βράβευση του Μαέστρου, μουσικού, συνθέτη και Επίτιμου Προέδρου του Μουσικού Ομίλου Πάφου, Σωτήρη Καραγιώργη, από τον Αντρέα Π. Χαραλάμπους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση του Μουσικός Όμιλος Πάφου, σηματοδοτώντας μία σημαντική στιγμή για την πολιτιστική ζωή της Πάφου. Κατά την απονομή της τιμητικής πλακέτας, ο Υποστράτηγος Αντρέας Χαραλάμπους εξήρε την πολυετή και πολύπλευρη προσφορά του Σωτήρη Καραγιώργη στα μουσικά και πολιτιστικά δρώμενα της Πάφου, καθώς και τη διαχρονική αφοσίωσή του στα εθνικά ζητήματα της Κύπρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, όπου υπηρέτησε με συνέπεια και ευαισθησία τις αξίες της μουσικής και της πατρίδας.

Τα μέλη του Μουσικού Ομίλου Πάφου εξέφρασαν τη συγκίνηση και την υπερηφάνειά τους για τη σημαντική αυτή αναγνώριση προς τον άνθρωπο που σημάδεψε την πορεία της χορωδίας και του Ομίλου, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσουν να βαδίζουν στους μουσικούς δρόμους που εκείνος χάραξε όλα αυτά τα χρόνια.

Ακολούθησε οπτικοακουστικό υλικό από τη χθεσινή εκδήλωση, μέσα σε θερμό και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα.

