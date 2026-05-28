ΔΗΣΥ: Ο Δημήτρης Δημητρίου στο τιμόνι της κοινοβουλευτικής ομάδας - Η πρώτη σύσκεψη μετά την κάλπη [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Πρώτη συνεδρία πραγματοποίησε η νέα κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ μετά τις βουλευτικές εκλογές, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και τη διαμόρφωση του σχήματος που θα εκπροσωπήσει το κόμμα εντός της Βουλής.

Κατά τη συνεδρία, νέος κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος εξελέγη ο Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον κομβικό ρόλο τόσο στον συντονισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας όσο και στη δημόσια πολιτική εκπροσώπηση του κόμματος εντός και εκτός Βουλής.

Το κλίμα στη συνεδρία χαρακτηρίστηκε από διάθεση συντονισμού και προσαρμογής στα νέα δεδομένα, με τους βουλευτές να ανταλλάσσουν απόψεις για τις πολιτικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, αλλά και για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο ΔΗΣΥ απέναντι στις προκλήσεις που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι.

Η πρώτη αυτή σύσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία για την Πινδάρου, καθώς αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο οργανωμένο βήμα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας μετά την ανανεωμένη σύνθεσή της από την ετυμηγορία της κάλπης της 24ης Μαίου.