Ευχάριστα νέα για τους καταναλωτές: Έρχονται μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες 10 μέρες

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββα Προκοπίου

Τις επόμενες 10 μέρες θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, λόγω της πτώσης που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, εκτιμά ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο κ. Προκοπίου είπε ότι υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα στις τιμές το τελευταίο διάστημα και πρόσθεσε ότι «την περασμένη εβδομάδα μειώθηκε λίγο η τιμή του πετρελαίου και αυξήθηκε λίγο η τιμή της βενζίνης».

Ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε «μια απότομη μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, γύρω στα 10 με 15 δολάρια, αλλά συνήθως αυτές οι μειώσεις έρχονται στην Κύπρο μετά από 10 με 15 μέρες, όπως γίνεται και όταν υπάρχουν αυξήσεις».

«Πιστεύω θα παρατηρήσουμε κάποιες μειώσεις στις τιμές στην Κύπρο τις επόμενες 10 ημέρες, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες είχαμε αυξήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου», πρόσθεσε.

Ο κ. Προκοπίου είπε, ωστόσο, ότι «ακόμη υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες» και πρόσθεσε ότι «την μια ημέρα, η κατάσταση δημιουργεί κάποιες ελπίδες και την επόμενη μέρα αυτές οι ελπίδες χάνονται».

«Λογικά, με βάση την εμπειρία μας, θα υπάρξουν μερικές μειώσεις στις επόμενες 10 μέρες, αλλά ακόμα η κατάσταση είναι έκρυθμη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

