Νέα αναβολή στην υπόθεση Φαίδωνος μετά από αίτημα εξαίρεσης Δικαστή με έντονες αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις

Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στην πολύκροτη υπόθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, μετά το αίτημα εξαίρεσης που υπέβαλε ο δικαστής Νικόδημος Φακοντής από τη σύνθεση του τριμελούς Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, εξέλιξη που οδήγησε σε νέα αναβολή της διαδικασίας για τις 24 Ιουνίου.

Ο κ. Φακοντής, μέλος του Κακουργιοδικείου που συνεδρίασε σήμερα στην Πάφο, ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι συντρέχουν λόγοι που ενδέχεται να δημιουργούν ασυμβίβαστο ή την εντύπωση επηρεασμού της αμεροληψίας του στην εκδίκαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία, ο δικαστής παρέθεσε τρεις λόγους για τους οποίους θεωρεί ορθό να εξαιρεθεί από τη σύνθεση του Δικαστηρίου.

Ο πρώτος αφορά αγωγή που είχε καταθέσει ο πατέρας του εναντίον του κατηγορούμενου στην υπόθεση του ΣΑΠΑ. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, την υπόθεση ανέλαβε η σύζυγός του υπό την ιδιότητά της ως δικηγόρου και διαχειρίστριας της κληρονομιάς.

Ως δεύτερο λόγο ανέφερε προηγούμενη αντιπαράθεση που είχε με μέλη της Λέσχης «Ευσέβεια», στην οποία συμμετέχουν και μέλη της οικογένειάς του.

Τρίτον, σημείωσε ότι συγγενικά του πρόσωπα, και συγκεκριμένα η αδερφή του, διατηρούν σχέσεις με τον κατηγορούμενο, γεγονός που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις σε σχέση με την αμεροληψία της διαδικασίας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε νέα αναβολή της υπόθεσης, με το Δικαστήριο να ορίζει ως νέα ημερομηνία για απάντηση στις κατηγορίες τις 24 Ιουνίου στις 09:00 το πρωί, ώστε να συμπληρωθεί η σύνθεση του τριμελούς Κακουργιοδικείου με νέο δικαστή.

Η νέα αναβολή έρχεται να προστεθεί στις ήδη σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υπόθεση από την έναρξη της διαδικασίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πλευράς υπεράσπισης αλλά και προβληματισμό σε νομικούς κύκλους για την πορεία της εκδίκασης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του εν αργία Δημάρχου, Χρίστος Πουργουρίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του κ. Φακοντή να ζητήσει εξαίρεση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «μπράβο στον κύριο Φακοντή που επιτελεί την αποστολή του», ωστόσο τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Η υπεράσπιση, που σήμερα εκπροσωπήθηκε από τους Χρίστο Πουργουρίδη, Επαμεινώντα Κορακίδη, Μαρία Σωκράτους και Έλλη Κορακίδου, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τους χειρισμούς που οδήγησαν σε αλλεπάλληλες αναβολές πριν ακόμη αρχίσει ουσιαστικά η εκδίκαση.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, η υπόθεση είχε αρχικά καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού τον περασμένο Φεβρουάριο. Ωστόσο, βάσει των νέων δικονομικών κανονισμών του 2024, θα έπρεπε πρώτα να καταχωρηθεί στην Πάφο, όπου φέρονται να διαπράχθηκαν τα υπό διερεύνηση αδικήματα, και στη συνέχεια να ζητηθεί τυχόν μεταφορά της σε άλλο δικαστήριο.

Ακολούθησε αναστολή της ποινικής δίωξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή νομική διαδικασία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να καταχωρηθεί εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

Ο εν αργία Δήμαρχος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 21 Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία παραπέμφθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδρίασε σήμερα, 28 Μαΐου. Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο κ. Πουργουρίδης αναφέρθηκε και σε ενδεχόμενο νέων καθυστερήσεων από τον Σεπτέμβριο και μετά, σημειώνοντας ότι η πρόεδρος του τριμελούς Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, Λία Μάρκου, βρίσκεται πρώτη στη λίστα προαγωγών και ενδεχομένως να μετακινηθεί με τη νέα δικαστική περίοδο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νομικοί κύκλοι εισηγούνται όπως συσταθεί ειδικό τριμελές Κακουργιοδικείο που να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ακόμη και με τακτικές συνεδριάσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις σε μια υπόθεση που ήδη παρουσιάζει σημαντική χρονική επιβάρυνση πριν από την έναρξη της ουσιαστικής ακροαματικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τέσσερις σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, άσεμνη επίθεση, περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, καθώς και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.

Η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε από επιχειρηματία και το φερόμενο θύμα. Οι αρχές προχώρησαν στη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων που οδήγησαν στην καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και θα αποφανθεί επί της ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται ότι ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου συνοδευόταν σήμερα στο Δικαστήριο τόσο από τους δικηγόρους του όσο και από τη σύζυγο και συγγενικά του πρόσωπα.