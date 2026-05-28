Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία: Διάλεξη / Παρουσίαση με θέμα «Πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων στους Χώρους Εργασίας»

Η ERB ASFALISTIKI, η Πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του κορυφαίου τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου EUROBANK, επενδύει σταθερά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πρόληψη, την ασφάλεια και την υπευθυνότητα. Αποτύπωμα της φιλοσοφίας της εταιρείας όπου η επιχειρηματική ανάπτυξη συνυπάρχει με την ενεργό κοινωνική συμμετοχή.

Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της ERB ASFALISTIKI με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και με τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, διοργανώθηκε, η 4η για φέτος, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη Μυοσκελετικών Παθήσεων στους Χώρους Εργασίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2026, στα Κεντρικά Γραφεία της ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS στη Λευκωσία, και συγκέντρωσε επαγγελματίες και στελέχη από τον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο κ. Γιάννος Κουδουνάρης, Ανώτερος Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας στο ΤΕΕ, και ο κ. Ευάνθης Ραφτόπουλος, Φυσιοθεραπευτής και ιδρυτής του Studio Physio. Οι ομιλητές ανέπτυξαν πρακτικές για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων και τη δημιουργία ασφαλέστερων εργασιακών περιβαλλόντων.

Στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης, καθώς η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία αποτελούν, ταυτόχρονα, προτεραιότητα και ευθύνη.

Για την ERB ASFALISTIKI, η προστασία της ασφάλειας και της υγείας στους εργασιακούς χώρους υπερβαίνει τις νομικές υποχρεώσεις. Αποτελεί στρατηγικό συστατικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας κάθε σύγχρονης επιχείρησης που επενδύει στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο. Στους ανθρώπους της.