Δύο μαθητές, ένας αστροναύτης και ένα κυπριακό σχολείο που αρνείται να είναι μικρό

Στο μικρότερο σχολείο της Κύπρου, ένα e-mail έφερε αστροναύτη από την Αυστρία. Και στη συνέχεια, σχεδόν 100 παιδιά να θέλουν να γίνουν, έστω για μια μέρα, συμμαθητές με τον Παναγιώτη και τη Δήμητρα.

Κάπου στην Λευκωσία, μακριά από τον θόρυβο της πόλης, υπάρχει ένα σχολείο που θα έπρεπε κανονικά να είναι αόρατο. Δύο μαθητές. Μία δασκάλα. Ένα κτήριο που χάνεται στο τοπίο. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια, ο Κάμπος έχει γίνει σιγά σιγά κάτι που δεν το είχε κανείς στα σχέδιά του: ένα σχολείο που κάνει θόρυβο.

Επτά χρόνια μιας ιδέας

Η Χριστιάνα Χριστοφόρου ήρθε στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου πριν από επτά χρόνια. Ήξερε τι την περίμενε: λίγοι μαθητές, απόσταση από τις πόλεις, γεωγραφική μοναξιά. Αυτό που δεν ήξερε ήταν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα σχολείο αν αρνηθεί να συμβιβαστεί με την απομόνωσή του.

Από την πρώτη χρονιά, η δουλειά της είχε έναν σαφή άξονα: να φέρει τον κόσμο στα παιδιά - επιστήμονες, ειδικούς, συμμαθητές από άλλα σχολεία, αφού τα παιδιά δεν μπορούσαν εύκολα να πάνε στον κόσμο. Κάθε συνεργασία, κάθε πρόγραμμα, κάθε πρόσκληση που έστελνε ήταν ένα μικρό σπάσιμο της απομόνωσης.

«Είμαστε ένα σχολείο όπου τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με άτομα της ηλικίας τους. Ο στόχος από την αρχή ήταν να δημιουργήσουμε συνεργασίες με επιστήμονες, με ειδικούς, να γίνουμε ένα ανοικτό σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν βιωματική και αυθεντική μάθηση» δήλωσε η Χριστιάνα Χριστοφόρου, δασκάλα και διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου

Ο Άρης, η ρομποτική και η πρώτη θέση

Τον Φεβρουάριο του 2025, τα δύο παιδιά, ο Παναγιώτης και η Δήμητρα, κατέβηκαν στη Λεμεσό για το Youth Tech Festival. Είχαν σχηματίσει ομάδα με τη Νεφέλη από άλλο σχολείο. Το όνομά τους: «Next Gen Martians».

Το project τους ήταν για επιβίωση στον Άρη. Ένα ρομπότ ονόματι W.I.S.E. Roby, Water Ice Spy Expert, που ανιχνεύει υγρασία, λιώνει πάγο με θερμαινόμενο τρυπάνι και παράγει νερό μέσω ηλεκτρόλυσης. Δίπλα του, ένας ανεμόμυλος για ενέργεια από τους ανέμους του Άρη και ένα φωτοβολταϊκό για ηλιακή ενέργεια. Κώδικας γραμμένος από τα ίδια τα παιδιά, από ένα σχολείο με δύο μαθητές.

Πήραν την πρώτη θέση. Ανάμεσα σε σχολεία και σχολές ρομποτικής από όλη την Κύπρο. Και το Μάρτιο εκείνης της χρονιάς ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε διεθνή διαγωνισμό με 12 χώρες.

Δεν ήταν η πρώτη τους διάκριση. Το 2024 είχαν πάρει την 3η θέση στο sCyence Fair της Λευκωσίας ανάμεσα σε 62 σχολεία, με ένα project για τα βότανα του χωριού τους που κατέληξε σε σπιτικά σαπούνια, φτιαγμένα με γνώσεις από παππούδες και γιαγιάδες.

Το e-mail που κανείς δεν περίμενε

Σε ένα καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η Χριστιάνα γνώρισε τον Dr. Gernot Grömer, αναλογικό αστροναύτη, Διευθυντή του Austrian Space Forum, έναν από τους ανθρώπους που σχεδιάζει αποστολές για τον Άρη. Τον ρώτησε αν θα μιλούσε στα παιδιά online. Είπε ναι.

Το επόμενο βήμα ήταν πιο τολμηρό. Η δασκάλα του έστειλε μήνυμα και τον κάλεσε να έρθει ο ίδιος. Στον Κάμπο. Σε ένα σχολείο στην ύπαιθρο της Κύπρου, με δύο μαθητές. Ο Dr. Grömer είπε ναι ξανά και μάλιστα, όπως είπε η ίδια, με μεγάλη χαρά. Αν δεν ρωτήσεις, δεν μαθαίνεις. Αυτό που έκανε η δασκάλα ήταν απλό, ανθρώπινο και εντελώς ασυνήθιστο: τόλμησε και ρώτησε.

Η μέρα που ο Κάμπος γέμισε αστερόσκονη

Την άνοιξη του 2025, ο Dr. Grömer έφτασε στον Κάμπο. Μίλησε στα παιδιά για τρεις ώρες για το πώς γεννιούνται τα άστρα, για τον Άρη, για τι σημαίνει να στέλνεις αποστολή σε άλλον πλανήτη. Απάντησε σε κάθε ερώτηση. Δεν κοίταξε το ρολόι του.

Και στο τέλος της μέρας, στην αυλή του μικρότερου σχολείου στην Κύπρο, ένας αναλογικός αστροναύτης έπαιξε μπάσκετ με δύο μαθητές.

«Μίλησε στα παιδιά για 3 ώρες, απάντησε σε ερωτήσεις τους, παίξαμε μπάσκετ μαζί στην αυλή και περάσαμε υπέροχα όλη τη μέρα», αναρτούσε συγκινημένη η Χριστιάνα.

Επιστρέφοντας στην Αυστρία, ο Dr. Grömer έγραψε: "I just returned from Cyprus, having the awesome opportunity to talk with elementary school kids about space exploration. We had a stellar camera crew with us that accompanied the teacher Christiana Christoforou and her lovely students. One could literally feel the sparks and stars in the eyes of this generation! wow! What an unforgettable chapter in a much bigger journey!"

[ Μτφ: «Μόλις επέστρεψα από την Κύπρο. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε παιδιά δημοτικού για την εξερεύνηση του διαστήματος. Μπορούσες κυριολεκτικά να νιώσεις τους σπινθήρες και τα αστέρια στα μάτια αυτής της γενιάς. Ένα αξέχαστο κεφάλαιο σε ένα πολύ μεγαλύτερο ταξίδι.» ]

Το 2026: Ο Κάμπος ξανά στο επίκεντρο

Φέτος, ο Dr. Grömer επέστρεψε. Και μαζί του ήρθε κάτι που τα παιδιά του Κάμπου είχαν πάντα επιθυμήσει: συμμαθητές. Σχεδόν 100 παιδιά από γύρω σχολεία, μαζί με τους δασκάλους τους, έκαναν τον Κάμπο για μια μέρα ό,τι θα έπρεπε να είναι κάθε σχολείο — γεμάτο φωνές, ερωτήσεις και κίνηση.

Για λίγες ώρες, ο Παναγιώτης και η Δήμητρα δεν ήταν τα μοναδικά παιδιά στην αυλή. Ήταν οι οικοδεσπότες μιας εμπειρίας που δεν ξέχασε κανείς που την έζησε.

Ένα συνεργείο ήταν παρόν και στις δύο επισκέψεις. Το υλικό βρίσκεται σε επεξεργασία. Η δασκάλα μένει σε επαφή με τον Dr. Grömer. Το ταξίδι δεν τελείωσε.

Η Δήμητρα είπε κάποτε ότι θα ήθελε να έρχονται παιδιά κάθε Δευτέρα για να παίζουν μαζί. Ο Παναγιώτης είπε ότι θα ήθελε «λίγο περισσότερα παιδιά, για να γνωρίζαμε νέους φίλους». Είναι ίσως η πιο ειλικρινής περιγραφή του τι λείπει από ένα σχολείο σαν αυτό και ταυτόχρονα η πιο δυνατή απόδειξη ότι μέσα σε αυτό υπάρχουν παιδιά που ξέρουν να ονειρεύονται με συγκεκριμένα πράγματα.

Αυτή η ιστορία δεν είναι για τη ρομποτική, ούτε για τον αστροναύτη, ούτε καν για τα βραβεία. Είναι για μια δασκάλα που αποφάσισε ότι η απόσταση δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόκληση. Και για δύο παιδιά που μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτά. Γιατί τους το απέδειξε.

Ένας αστροναύτης ήρθε από την Αυστρία στον Κάμπο επειδή μια δασκάλα τόλμησε να ρωτήσει. Κι όταν τον ρώτησε για δεύτερη φορά, ήρθε ξανά. Ό,τι φαντάζεσαι, γίνεται, αρκεί να μην σταματήσεις να το ζητάς.