Δήμαρχος Λεμεσού: «Ο κόσμος δικαιολογημένα διαμαρτύρεται» - Τι αλλάζει με τα πασσαλάκια, τη στάθμευση και τα πεζοδρόμια (φώτος)

Την ανάγκη βελτιώσεων στα έργα που εκτελούνται στις οδούς Θέκλας Λυσιώτη, Εμμανουήλ Ροΐδη, Νίκου Παττίχη και στην περιοχή των Δικαστηρίων, υπογράμμισε ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Απαντώντας στις αντιδράσεις πολιτών για τις λεωφορειολωρίδες και τα πασσαλάκια που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους της πόλης, ο κ. Αρμεύτης αναγνώρισε ότι υπάρχει δικαιολογημένη δυσφορία, σημειώνοντας ότι, παρότι ο σκοπός των έργων μπορεί να είναι χρήσιμος για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ο τρόπος εφαρμογής τους δημιουργεί προβλήματα.

Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), οι σχετικές μελέτες είχαν εκπονηθεί πριν από χρόνια και η υλοποίησή τους γίνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.







Τα έργα δεν τα εκτελεί ο Δήμος

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Λεμεσού δεν έχει αρμοδιότητα στην εκτέλεση του έργου ούτε συμμετέχει στη διαχείριση του σχετικού συμβολαίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τόσο το προηγούμενο όσο και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο είχαν εκφράσει προβληματισμούς και είχαν καταθέσει εισηγήσεις αναφορικά με τη λειτουργικότητα της πόλης και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

«Αυτές οι μελέτες έχουν γίνει από μελετητές και τα Δημόσια Έργα. Έχουν γίνει διαβουλεύσεις και είχαν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν», είπε.

Οι λεωφορειολωρίδες και η ανάγκη για συχνά δρομολόγια

Ο κ. Αρμεύτης υποστήριξε ότι οι λεωφορειολωρίδες μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν συνοδεύονται από ένα αξιόπιστο σύστημα δημόσιων μεταφορών.

«Για να μπορεί να λειτουργήσει η λεωφορειολωρίδα πρέπει να περνά λεωφορείο κάθε πέντε με δέκα λεπτά. Αν περνά κάθε μισή ώρα ή κάθε μία ώρα, δεν είναι λεωφορειολωρίδα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι λεωφορειολωρίδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποσπασματικά σε μικρά τμήματα δρόμων, αλλά χρειάζονται ενιαίο σχεδιασμό, συνδεδεμένο με χώρους στάθμευσης και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών.

Αναφέρθηκε επίσης στην πιλοτική εφαρμογή We Drive, σημειώνοντας ότι τέτοιες ευέλικτες μορφές μετακίνησης μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή της κουλτούρας των μετακινήσεων στη Λεμεσό.

Βελτιώσεις μετά την πρώτη φάση των εργασιών

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί σημεία που χρήζουν βελτίωσης και ότι ο Δήμος θα επιδιώξει συγκεκριμένες παρεμβάσεις μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για δημιουργία χώρων ολιγόλεπτης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, χώρων αποβίβασης και επιβίβασης μαθητών, καθώς και διαπλάτυνση πεζοδρομίων.

Όπως είπε, εξετάζεται επίσης η δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης και άλλων ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

«Ούτε σ' εμένα δεν αρέσουν τα πασσαλάκια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πασσαλάκια που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

«Υπάρχει μια αρνητική αισθητική, είναι προβληματική. Τα βλέπει κάποιος και εκνευρίζεται. Και εγώ αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει. Και δικαιολογημένα ο κόσμος εκνευρίζεται», δήλωσε.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του πρόσθεσε: «Δεν μου αρέσουν τα πασσαλάκια».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία των υποδομών και των ποδηλατοδρόμων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέτασης άλλων λύσεων μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου.

«Ο κόσμος ταλαιπωρείται και δικαιολογημένα φωνάζει»

Αναφερόμενος συνολικά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λεμεσού, ο κ. Αρμεύτης χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, σημειώνοντας ότι η πόλη χρειάζεται άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.

Όπως είπε, έργα όπως ο βόρειος παρακαμπτήριος δρόμος αποτελούν αναγκαίες υποδομές για την αποσυμφόρηση της πόλης, ενώ παράλληλα απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από όλους τους αρμόδιους φορείς.

«Κάθε μέρα που περνά ο κόσμος ταλαιπωρείται και δικαιολογημένα είναι θυμωμένος και φωνάζει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να διορθωθούν τα προβλήματα και να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της πόλης χωρίς να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια για βιώσιμες μετακινήσεις.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Γιάννη Αρμεύτη στον Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην «Πρωινή Επιθεώρηση»: