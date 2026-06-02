Η συλλογή IKEA PS επιστρέφει, με τη δέκατη επερχόμενη έκδοσή της

Τριάντα ένα χρόνια μετά το παγκόσμιο λανσάρισμα της πρώτης IKEA PS, αλλά και της έννοιας του Δημοκρατικού Σχεδιασμού, η συλλογή επιστρέφει και μας δίνει μια πρώτη ματιά στη δέκατη επερχόμενη έκδοσή της: ένα παγκάκι-κούνια και πολλά άλλα προϊόντα περιμένουν να τα γνωρίσουμε.

«Η συλλογή PS αφορά την ανάδειξη της απλότητας και την ανακάλυψη του ενθουσιασμού μέσα σε αυτή, μέσω αντικειμένων με σαφή λειτουργία, που αναδεικνύονται μέσα από εκφραστικές, τολμηρές λεπτομέρειες, που σε προσκαλέσουν να τα αγγίξεις, να τα ανακαλύψεις και να παίξεις μαζί τους», δηλώνει η Maria O'Brian, Creative Leader στην IKEA of Sweden.

Από το 1995, η PS αποτελεί τη συλλογή στην οποία παίρνει μορφή ο πιο πειραματικός σχεδιασμός της ΙΚΕΑ, με εννέα εκδόσεις που έχουν εξερευνήσει το μέλλον του σκανδιναβικού design και έχουν προσφέρει μερικά από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά προϊόντα της εταιρείας. Η δέκατη αυτή έκδοση επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα που είναι παράλληλα παιχνιδιάρικη, με χρήσιμα και πρακτικά αντικείμενα, τα οποία επιτελούν τον ρόλο τους στο σπίτι, με ένα απρόσμενο στοιχείο παιχνιδιού που σε κάνει να αλληλεπιδράς μαζί τους.

