Emirates: Νέο πρόγραμμα Skywards Season of Rewards με προνόμια και bonus Miles

Η Emirates ανακοινώνει τη νέα πρωτοβουλία Season of Rewards, που προσφέρει προνόμια και bonus Miles στα μέλη του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards.

Από τις 21 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου 2026, τα μέλη του προγράμματος θα επιβραβεύονται με bonus Skywards Miles και Tier Miles, ενισχυμένες εκπτώσεις μέσω Cash+Miles και προσφορές εξαργύρωσης σε πτήσεις συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, ενώ θα επωφελούνται από περισσότερες ευκαιρίες συγκέντρωσης μιλίων μέσω συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, ξενοδοχείων, ενοικιάσεων αυτοκινήτων, ταξιδιωτικών πακέτων και lifestyle εμπειριών.

Όπως δήλωσε ο Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President του προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates: «Το Skywards Season of Rewards αποτυπώνει τη δέσμευση μας να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στα μέλη μας σε όλο τον κόσμο. Είτε σχεδιάζουν οικογενειακές διακοπές, μια στάση στο Ντουμπάι, μια σύντομη απόδραση το Σαββατοκύριακο, ή απλώς επιθυμούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε τους ταξίδι, αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για συγκέντρωση μιλίων, εξοικονόμηση και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την Emirates».

Παροχές της πρωτοβουλίας Season of Rewards του προγράμματος Skywards

Μεγαλύτερη εξοικονόμηση με Cash+Miles σε Emirates και flydubai

Από τις 21 Μαΐου έως τις 31 Αυγούστου 2026, τα μέλη του προγράμματος θα επωφελούνται από διπλάσια εξοικονόμηση στα ταξίδια τους μέσω του Cash+Miles σε όλο το δίκτυο της Emirates και της flydubai τόσο στις πτήσεις όσο και στις πρόσθετες υπηρεσίες. Η προσφορά καλύπτει όλες τις θέσεις, όλους τους ναύλους και όλους τους προορισμούς και των δύο αεροπορικών εταιρειών.

Bonus Tier Miles

Σε κάθε πτήση με την Emirates ή τη flydubai, τα μέλη του Skywards κερδίζουν 20% επιπλέον Tier Miles πλησιάζοντας ταχύτερα στην επόμενη βαθμίδα.

50% bonus Miles με ταξιδιωτικούς συνεργάτες

Τα μέλη του προγράμματος θα επωφελούνται από περισσότερες παροχές, όπως:

50% bonus Skywards Miles για διαμονές σε ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένων των Emirates Skywards Hotels, Marriott Bonvoy, IHG Hotels and Resorts, Jumeirah και άλλων.

50% bonus Miles για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των Hertz, Avis & Budget, Europcar, Sixt και CarTrawler.

50% bonus Miles με συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των United Airlines, Air Canada, Aegean Airlines, Japan Airlines και άλλων.

50% bonus Miles σε ταξιδιωτικά πακέτα Emirates Holidays.

Για τη συμμετοχή απαιτείται εγγραφή, ενώ τα bonus Miles θα πιστωθούν εντός 60 ημερών μετά τη λήξη της περιόδου της προσφοράς.

50% έκπτωση σε πτήσεις easyJet και Jet2

Τα μέλη του προγράμματος Skywards μπορούν να κάνουν κράτηση σε πτήσεις easyJet και Jet2 εξαργυρώνοντας μόνο 4.500 μίλια αντί για 9.000 που ίσχυε πριν.

Περισσότερες πληροφορίες για το Season of Rewards εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιβράβευσης Emirates Skywards εδώ.