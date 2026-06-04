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| Οικονομία

Στις 10.476 οι άνεργοι τον Μάιο – Αυξήθηκαν κατά 243 σε ετήσια βάση στα ξενοδοχεία και εστιατόρια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στα 1.177 άτομα έναντι 1.986 τον Απρίλιο και 934 τον Μάιο του 2025

Αύξηση σε ετήσια βάση αλλά μείωση σε μηνιαία βάση, δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία για τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2026 ανήλθε σε 7.936 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2026 μειώθηκε στα 10.476 άτομα, σε σύγκριση με 10.516 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 558 άτομα ή 7,6%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων.

Στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στα 1.177 άτομα έναντι 1.986 τον Απρίλιο και 934 τον Μάιο του 2025.

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε 1.380 από 1.489 τον Απρίλιο του 2026 και 1.400 τον περσινό Μάιο.

Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, οι άνεργοι είναι 812 από 816 τον Απρίλιο και 754 τον Μάιο του 2025.

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