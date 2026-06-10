Όταν η δημιουργικότητα συναντά το CGI: Η DeLeMa McCann πίσω από τον «Μαγικό Κόσμο» της Χαραλαμπίδης Κρίστης

Πώς μπορεί μια συσκευασία γάλακτος να αποτελέσει την αφετηρία για τη δημιουργία ενός ολόκληρου κόσμου;

Αυτό ήταν το δημιουργικό ερώτημα που βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας «Μαγικός Κόσμος» για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, την οποία δημιούργησε η DeLeMa McCann.

Από την πρώτη στιγμή, η ιδέα ξεπερνούσε τα όρια μιας συμβατικής διαφημιστικής παραγωγής. Ο στόχος δεν ήταν απλώς να δημιουργηθεί μια νέα καμπάνια, αλλά ένας ολόκληρος κόσμος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις ιστορίες, τους χαρακτήρες και τη μαγεία του brand.

Γι’ αυτό και η εκτεταμένη χρήση CGI δεν αποτέλεσε απλώς ένα εργαλείο παραγωγής, αλλά βρέθηκε στην καρδιά τόσο του concept όσο και της υλοποίησης της καμπάνιας. Ο «Μαγικός Κόσμος» σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένα σύμπαν, όπου πραγματικό και φανταστικό συνυπάρχουν και δημιουργούν ένα μοναδικό περιβάλλον για την αφήγηση των ιστοριών του brand και μια νέα πλατφόρμα επικοινωνίας για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας, το CGI αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός κόσμου που δεν θα μπορούσε να αποδοθεί με παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής. Η τεχνολογία λειτούργησε ως καταλύτης της δημιουργικής διαδικασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα να μετατρέψει ένα φιλόδοξο όραμα σε μια ολοκληρωμένη οπτική εμπειρία.

Η μετάβαση από το concept στην οθόνη αποτέλεσε μια ξεχωριστή δημιουργική και τεχνική πρόκληση, καθώς από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι ο «Μαγικός Κόσμος» δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί με συμβατικές μεθόδους παραγωγής.

Για την υλοποίηση του project, η DeLeMa McCann συνεργάστηκε με τη Semio Productions και τον σκηνοθέτη Paris El-Said που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το δημιουργικό όραμα του «Μαγικού Κόσμου» και συνέβαλαν καθοριστικά στη μεταφορά του, από το στάδιο της ιδέας στην υλοποίηση. Η δημιουργική προσέγγιση, η τεχνογνωσία και η στενή συνεργασία όλων των ομάδων συνέβαλαν στη δημιουργία ενός κόσμου που συνδυάζει γυρίσματα με ηθοποιούς και μοντέλα, ψηφιακά περιβάλλοντα και κινηματογραφική αισθητική.

Μήνες δημιουργικής ανάπτυξης, σχεδιασμού και δοκιμών προηγήθηκαν κάθε σκηνής. Το μεγαλύτερο μέρος των τοπίων και των περιβαλλόντων που εμφανίζονται στις ταινίες δημιουργήθηκαν ψηφιακά, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο blue screen studio. Εκεί, οι ηθοποιοί κλήθηκαν να κινηθούν μέσα σε έναν κόσμο που εκείνη τη στιγμή υπήρχε μόνο στη φαντασία της δημιουργικής ομάδας και στα ψηφιακά προσχέδια της παραγωγής.

Πριν ακόμη ξεκινήσουν τα γυρίσματα, προηγήθηκε εκτενής σχεδιασμός του ψηφιακού κόσμου, με κάθε σκηνή, περιβάλλον και δημιουργικό στοιχείο να αναπτύσσονται σταδιακά μέσα από concept art, δοκιμές και ψηφιακές προσομοιώσεις. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε σε όλες τις ομάδες να ευθυγραμμιστούν γύρω από μια κοινή δημιουργική κατεύθυνση και να μετατρέψουν μια φιλόδοξη ιδέα σε μια ολοκληρωμένη οπτική εμπειρία.

Η καμπάνια αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές ταινίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν διαδοχικά μέσα στη χρονιά και θα εμπλουτίζουν τον «Μαγικό Κόσμο», αποκαλύπτοντας διαφορετικές πτυχές του.

Ο «Μαγικός Κόσμος» δεν δημιουργήθηκε απλώς ως μια καμπάνια, αλλά ως ένα δημιουργικό σύμπαν που θα συνεχίσει να εξελίσσεται μέσα από νέες ιστορίες και εμπειρίες για το brand.

Μυρτώ Παναγιωτίδου

Creative Director DeLeMa McCann

«Ως δημιουργικοί άνθρωποι της διαφήμισης έχουμε την επαγγελματική αδυναμία να ερωτευόμαστε τις ιδέες μας. Ο ‘Μαγικός Κόσμος’ ξεκίνησε ακριβώς έτσι. Από μια ιδέα που στην πορεία μεγάλωσε τόσο, ώστε να γίνει ένα ολόκληρο σύμπαν γεμάτο ιστορίες και δυνατότητες. Αυτό που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτό το project ήταν η ελευθερία να φανταστούμε χωρίς όρια, να δημιουργήσουμε κάτι μαγικό, και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να δώσουμε ζωή σε έναν κόσμο που μέχρι τότε υπήρχε μόνο στη φαντασία μας και να τον κάνουμε πραγματικότητα.

Και αυτό είναι για εμάς ίσως η μεγαλύτερη μαγεία πίσω από τον ‘Μαγικό Κόσμο».

Χριστιάνα Χρυσοστόμου

Client Service Director DeLeMa McCann

«Στον χώρο της επικοινωνίας, οι μεγάλες ιδέες αποκτούν αξία, όταν οι άνθρωποι πιστέψουν σε αυτές. Η πραγματική πρόκληση είναι να τους εμπνεύσεις για να τις αγκαλιάσουν και να τις υλοποιήσουν μαζί. Ο ‘Μαγικός Κόσμος’ ήταν η έκφραση ενός κοινού οράματος: να αποδώσουμε με έναν νέο και σύγχρονο τρόπο όλα όσα αντιπροσωπεύει η Χαραλαμπίδης Κρίστης. Αυτό που κρατάμε περισσότερο είναι η εμπιστοσύνη και η συνεργασία που μας επέτρεψαν να ευθυγραμμίσουμε διαφορετικές ομάδες, δεξιότητες και τεχνολογίες γύρω από αυτό το όραμα και να δημιουργήσουμε κάτι που εκφράζει αυθεντικά τόσο το brand όσο και τη φιλοδοξία που είχαμε όλοι γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι ο “Μαγικός Κόσμος». O «Μαγικός Κόσμος» της Χαραλαμπίδης Κρίστης.