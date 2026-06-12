Το Mamas & Papas επεκτείνεται στην Κύπρο με το πρώτο του stand-alone κατάστημα στην Πάφο

Το Mamas & Papas, ένα από τα κορυφαία διεθνή brands στον χώρο των βρεφικών και παιδικών προϊόντων, συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή του στην Κύπρο με το άνοιγμα του 2ου καταστήματος στο NEON Mall, στην Πάφο.

Μετά την επιτυχημένη λειτουργία του ως shop in shop, μέσα στο κατάστημά του M&S στην Ακρόπολη, στη Λευκωσία, το Mamas & Papas ενισχύει περαιτέρω το δίκτυό του, με το πρώτο stand alone κατάστημα στη νέα πτέρυγα του Neon Mall στην Πάφο.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτου, έπιπλα nursery, βρεφικό και παιδικό ρουχισμό, καθώς και αξεσουάρ που συνδυάζουν ασφάλεια, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμό.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος, το Mamas & Papas διοργάνωσε στις 10 Ιουνίου αποκλειστικό Parenting Talk Event στο, μέσα στο νέο κατάστημα, στο πλαίσιο της σειράς δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιεί για νέους και μέλλοντες γονείς. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Πάφο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει τις οικογένειες σε κάθε στάδιο της γονεϊκής τους διαδρομής. Μέσα από τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν πρακτικές συμβουλές και εξειδικευμένη καθοδήγηση για τις προκλήσεις και τις χαρές της σύγχρονης γονεϊκότητας.

Η παρουσία του Mamas & Papas στην Πάφο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας στην Κύπρο, ενισχύοντας την αποστολή της να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις οικογένειες από την πρώτη στιγμή της ζωής του παιδιού τους.

Μάθε περισσότερα για το Mamas & Papas στο www.voicilamode.com/mamasandpapas και ακολούθησε την σελίδα www.instagram.com/mamasandpapascy στο Instagram.

Όμιλος Voici la Mode

Για πάνω από 65 χρόνια, ο Όμιλος Voici La Mode δραστηριοποιείται στους τομείς του retail fashion και της εστίασης στην Κύπρο και τη Ρουμανία. O όμιλος εκπροσωπεί τα τα brands: M&S, Celio, Sfera, Etam, Undiz, Monsoon, Mamas & Papas και Accessorize, την αλυσίδα καφεστιατορίων Café La Mode και κατέχει την αποκλειστική αντιπροσωπία του Marks & Spencer στη αγορά της Ρουμανίας.