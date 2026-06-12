Νίνα Ιακώβου: Η πρώτη Κύπρια κεραμίστρια στο Χρονικό αυτή την Κυριακή 14/06 δωρεάν με τον ΠΟΛΙΤΗ

Κάθε λαός πορεύεται στο μέλλον κουβαλώντας την Ιστορία του. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητάς του, η πυξίδα που δείχνει τον δρόμο μέσα στο παρόν. Γι’ αυτό και η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» επανέκδωσε σε μηνιαία βάση το «Χρονικό», το περιοδικό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούσαν την αλήθεια και το βάθος πίσω από τα γεγονότα.

Ανανεωμένο, με μια πιο σύγχρονη ματιά, πλούσιο φωτογραφικό αρχειακό υλικό και θεματολογία για την Ιστορία του τόπου μας. Σε κάθε τεύχος ένα μεγάλο πλούσιο σε ύλη θέμα και το χρονολόγιο για τα σημαντικότερα γεγονότα του μήνα. Ένα περιοδικό που γίνεται με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Κύπρου.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/06

Νίνα Ιακώβου: Μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν

Με αφορμή την έκθεση «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, σε συνεργασία με το Μουσείο Πιερίδη-Μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, το Χρονικό αφιερώνει τις σελίδες του σε μια εμβληματική μορφή της κυπριακής τέχνης. Η Νίνα Ιακώβου υπήρξε η πρώτη γυναίκα κεραμίστρια της Κύπρου, μια δημιουργός που χάραξε δρόμο με πείσμα, ευαισθησία και βαθιά σύνδεση με τον τόπο της.

Γιάννης Τουμαζής, Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Μαρία Ιακώβου, Κατερίνα Ατταλίδου, Χαμπής Τσαγγάρης κ.ά. γράφουν για τη Νίνα που γνώρισαν.