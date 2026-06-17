Η Emirates εγκαινιάζει ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης παγκοσμίως

Η Emirates γίνεται η πρώτη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως που προσφέρει το Comprehensive Travel Cover, ένα πρωτοποριακό για τον κλάδο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης που παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης ιατρικών εξόδων που σχετίζονται με περιστατικά ένοπλων συγκρούσεων. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από διαμονή σε ξενοδοχείο και υποστήριξη για παρατεταμένη παραμονή, με μέριμνα της αεροπορικής εταιρείας, σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων διαταραχής του ταξιδιού.

Όταν το δρομολόγιο περιλαμβάνει ανταποκρίσεις με άλλες αεροπορικές εταιρείες ή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις της Emirates, η εταιρεία θα μεριμνά για την αλλαγή της κράτησης των επιβατών προς τον τελικό προορισμό τους χωρίς επιπλέον κόστος. Η κάλυψη αυτή ισχύει και σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσεων λόγω διαταραχών που σχετίζονται με ένοπλες συγκρούσεις.

Οι επιβάτες μπορούν πλέον να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν τα ταξίδια τους με μεγαλύτερη ασφάλεια ήδη από τη στιγμή της κράτησης, χάρη στη διευρυμένη ιατρική κάλυψη που περιλαμβάνει το ασφαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από την Travel Guard, καθώς και στην πρόσθετη υποστήριξη που παρέχει η Emirates σε περιπτώσεις απρόβλεπτων προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πέραν των παροχών της υφιστάμενης ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Το νέο πρόγραμμα Comprehensive Travel Cover της Emirates περιλαμβάνει κάλυψη ακύρωσης ταξιδιού, αποζημίωση για καθυστέρηση ή απώλεια αποσκευών, καθώς και απεριόριστη κάλυψη ιατρικών εξόδων και επείγουσας αεροδιακομιδής σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων παροχών. Η νέα κάλυψη για περιστατικά που σχετίζονται με ένοπλες συγκρούσεις προβλέπει αποζημίωση ιατρικών εξόδων έως 25.000 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και δωρεάν παράταση του ταξιδιού έως και 30 ημέρες. Επιπλέον, η ισχύς της κάλυψης δεν επηρεάζεται από ταξιδιωτικές οδηγίες ή συστάσεις που εκδίδουν κυβερνητικές αρχές.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Emirates να προσφέρει μια ανώτερη ταξιδιωτική εμπειρία και να ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή της για τη φροντίδα των επιβατών της, Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο με μέριμνα της Emirates σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων που επηρεάζουν το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κλεισίματος του εναέριου χώρου. Η παροχή αυτή έρχεται να προστεθεί σε υφιστάμενες υπηρεσίες που διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, όπως η δυνατότητα δωρεάν αλλαγής ημερομηνίας για εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από τις 2 Απριλίου και η επιλογή διατήρησης της προσφοράς ναύλου («Hold My Fare») για 24 ώρες χωρίς επιπλέον χρέωση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και υποστήριξη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού.

Το Emirates Comprehensive Travel Cover διατίθεται με ανταγωνιστικό κόστος και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων και παροχών. Από σήμερα, οι επιβάτες μπορούν να το αποκτήσουν μέσω του ιστότοπου της Emirates κατά την πραγματοποίηση της κράτησής τους ή να το προσθέσουν σε υφιστάμενη κράτηση μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης κράτησης.

Ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Ακούγοντας προσεκτικά τα σχόλια των επιβατών, διαπιστώσαμε ότι, παρά τη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης για ταξίδια, υπήρχε ένα κενό στην αγορά όσον αφορά την ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη. Ανταποκριθήκαμε, λοιπόν, στις ανάγκες τους. Σε συνεργασία με την Travel Guard, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του παγκόσμιου ασφαλιστικού κλάδου, η Emirates προσφέρει ένα ενισχυμένο πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο συνδυάζει ολοκληρωμένη κάλυψη και αίσθημα ασφάλειας για ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων. Καθώς η ζήτηση για ταξίδια κατά τη θερινή περίοδο παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε στους επιβάτες μας μεγαλύτερη σιγουριά κατά τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους προς ή μέσω του Ντουμπάι όταν επιλέγουν την Emirates».

Ο Russel Antonio, Επικεφαλής Global Business & Partnerships της Travel Guard, πρόσθεσε: «Η μακροχρόνια συνεργασία μας με την Emirates βασίζεται σε μια κοινή δέσμευση για τη συνεχή αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επιβατών. Αξιοποιώντας εκ νέου τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο οργανισμών, το νέο ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό προϊόν προσφέρει ενισχυμένη προστασία, θέτοντας νέα πρότυπα στον κλάδο και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών».

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η έκταση της κάλυψης και η διαθεσιμότητα του προγράμματος ενδέχεται να διαφέρουν ανά αγορά.

**Η παροχή προσφέρεται ως υπηρεσία της αεροπορικής εταιρείας και δεν αποτελεί ασφαλιστική παροχή.