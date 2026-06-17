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Αιχμές Μαρκουλλή για πάνελ του Ινστιτούτου Τσίπρα: «Απουσία γυναικών από την συζήτηση του Κυπριακού ακόμα και στον προοδευτικό χώρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Μαρκουλλή σχολίασε τη σύνθεση του πάνελ συζήτησης για το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι, πέραν της συντονίστριας της συζήτησης, δημοσιογράφου Σταυριανής Κωνσταντίνου, στο επταμελές πάνελ συμμετείχε μόνο μία γυναίκα: η Sila Usar Incirli, Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος.

Την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε δημόσιες συζητήσεις για το Κυπριακό στηλίτευσε η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, με αφορμή συζήτησης στα πλασία της διάσκεψης του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα στη Λευκωσία.

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Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Μαρκουλλή σχολίασε τη σύνθεση του πάνελ συζήτησης για το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι, πέραν της συντονίστριας της συζήτησης, δημοσιογράφου Σταυριανής Κωνσταντίνου, στο επταμελές πάνελ συμμετείχε μόνο μία γυναίκα: η Sila Usar Incirli, Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος.

Όπως ανέφερε, οι υπόλοιποι έξι συμμετέχοντες ήταν άνδρες, γεγονός που, κατά την ίδια, καταδεικνύει τη διαχρονική απουσία των γυναικών από τις συζητήσεις που αφορούν το Κυπριακό.

«Για πολλοστή φορά βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο. Απουσία γυναικών από τη συζήτηση του Κυπριακού», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Μαρκουλλή, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι, όπως είπε, οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν.

Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών άφησε αιχμές, σημειώνοντας πως το φαινόμενο αυτό παρατηρείται «ακόμα και στον προοδευτικό χώρο». Καταλήγοντας, ανέφερε: «Λυπάμαι πολύ».

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