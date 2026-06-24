Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2026

Η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο στηρίζει ως χορηγός στο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2026, έναν καταξιωμένο πολιτιστικό θεσμό που για σχεδόν τρεις δεκαετίες προβάλλει τη διαχρονική αξία της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και φιλοξενεί φέτος παραγωγές από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Λετονία, αναδεικνύοντας ποικίλες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Κύπρου, το Φεστιβάλ συμβάλλει στην ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, αναδεικνύοντας τη χώρα ως χώρο συνάντησης δημιουργών και πολιτισμών.

Η στήριξη της Εθνικής Τράπεζας στο Φεστιβάλ υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτισμού ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και ως πηγή έμπνευσης και συνοχής για τις σύγχρονες κοινωνίες.

Ο Γενικός Διευθυντήςτης Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο, κ. Ιωάννης Τζήμος δήλωσε:

«Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος αποτελεί έναν θεσμό με ξεχωριστή θέση στη πολιτιστική ζωή της Κύπρου και με σημαντική διεθνή παρουσία. Για εμάς στην Εθνική Τράπεζα, η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί φυσική συνέχεια της διαχρονικής μας παρουσίας στον τόπο και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με την κοινωνία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε έναν θεσμό που ενισχύει περαιτέρω τους εθνικούς και διαχρονικούς πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και συστήνει εκ νέου το αρχαίο ελληνικό δράμα σε κάθε γενιά θεατών, ως το θεμέλιο του πολιτισμικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.